Гетманцев анонсував можливе відстрочення штрафів для ФОПів

З 1 січня ФОПи мають при розрахункових операціях використовувати касові апарати, відмова каратиметься штрафом

Верховна Рада може відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі телеканалу «Еспресо».

«Я вже запропонував відповідну поправку, гадаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів, ред.) до 1 лютого 2022 року», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО).

ФОПи – платники єдиного податку першої групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) при здійсненні господарської діяльності.

Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Раніше Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

Також нагадаємо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).

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