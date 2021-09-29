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    20-річна українка заради приколу наїлася отруйних грибів

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    Молодь розважалася, смакуючи галюциногенні гриби - 20-річна українка заради приколу наїлася отруйних грибів
    Молодь розважалася, смакуючи галюциногенні гриби
    Фото з відкритих джерел

    На Закарпатті ледве врятували жінку, яка з’їла мухомори

    На Закарпатті 20-річна дівчина отруїлася грибами, які з’їла заради розваги. До швидкої допомоги надійшло повідомлення від хлопця, який розповів, що його подружці стало погано. Про це інформує mukachevo.net.

    У КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» розповіли, що дівчина скаржилась на запаморочення, судоми та погіршення загального стану.

    Дівчину забрали в лікарню прямо з лісу. Медики надали їй першу допомогу і відвезли до Свалявської міської лікарні.

    Як виявилось, вона отруїлась мухомором.

    «Молоді люди вирішили розважитися і випробувати галюцегенні властивості цієї рослини. І тільки своєчасне звернення на 103 та допомога медиків врятували життя дівчині», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка.

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    Теги: Закарпаття рослини гриби
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    20-річна українка заради приколу наїлася отруйних грибів