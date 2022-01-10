Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію: Зеленський дав доручення уряду

Виплати зможуть отримати українці віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19

Програма для неповнолітніх буде працювати в рамках чинної програми «єПідтримка»

Вакциновані від коронавірусу неповнолітні українці також матимуть змогу отримати «ковідну» тисячу гривень. Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішній селекторній нараді дав відповідне доручення Кабміну, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як розповіли на Банковій, програма для неповнолітніх буде працювати в рамках чинної програми «єПідтримка».

Хто зможе отримати виплату: українці віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Інших подробиць поки немає.

Наразі отримати тисячу гривень за вакцинацію можуть повнолітні українці, які отримали два щеплення від коронавірусу. Витратити ці кошти можна на кінотеатри, театри, покупки в книжкових магазинах, абонементи на спортзал, а також квитки на внутрішні залізничні та авіарейси.

До слова, клієнти Приватбанку найчастіше витрачають «єПідтримку» на книги та кіно.

Раніше урядовий портал повідомляв, що понад 6,2 мільйона українців подали заявки у додатку «Дія» на отримання 1000 грн за перші два тижні роботи програми «єПідтримка». Найбільшим попитом користується придбання книжок, квитків у кінотеатри та залізничних квитків.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (другий-третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Схема, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.