Кияни масово несуть ялинки на утилізацію: відкрито додаткові пункти (адреси)

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин

Функціонують 33 пункти прийому новорічних ялинок

У Києві відкрили додаткові локації, куди можна принести новорічне дерево на переробку. Загалом тепер функціонує 33 пункти на базі районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та КП «Дарницьке ЛПГ». Про це інформує КО «Київзеленбуд».

Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.

Голосіївський район:

просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);

парк «Покал», Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).

Дарницький район:

вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);

фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).

Деснянський район:

вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);

парк «Молодіжний»;

парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.

Дніпровський район:

просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);

парк біля кінотеатру «Аврора» (біля громадської вбиральні);

парк на Русанівській набережній (біля ресторану «Смородина», біля контейнерів).

Оболонський район:

просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);

парк «Наталка» (недобудована частина, навпроти буд. № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);

парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).

Печерський район:

вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).

Подільський район:

вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);

вул. Дмитрівська, 16-А;

просп. Правди, 72-76.

Солом’янський район:

вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);

сквер на вул. Мартиросяна;

парк біля кінотеатру «Тампере»;

парк «Юність»;

парк «Орлятко».

Святошинський район:

вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);

парк «Совки», вул. Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський:

пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк «Сирецький» (біля будиночка садівника);

парк «Нивки» (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП «Дарницьке ЛПГ»:

Бориспільське шосе, 23 км;

просп. Броварський, 2-А;

вул. Радистів, 1-В;

Микільське лісництво, квартал № 35;

Броварське лісництво, квартал № 72.

Пункти утилізації новорічних дерев створюють, щоб рослини, які прикрашають оселі містян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

Як повідомлялося, з 4 січня 2022 року в Києві почали працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев на базі підприємств комунального об’єднання «Київзеленбуд»: десять пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних підприємств по утриманню зелених насаджень і п’ять – на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке ЛПГ».

Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

До слова, продавці новорічних ялинок влаштували на околиці Києва стихійне звалище непроданих дерев.