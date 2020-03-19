Новий міністр економіки Петрашко подав практично порожню декларацію



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Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко

Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів

Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він зазначив, що проживає в Києві в квартирі дружини площею 90 кв. м.

Про це свідчать дані на сайті НАЗК.

Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів.

У декларації він вказав, що в його дружини Світлани громадянство РФ, подружжя має двох дітей - Максима і Матвія, обидва - громадяни України.

Можливо, пізніше Петрашко внесе в декларацію доповнення, адже наразі його декларація подана як «кандидата на посаду».

Як відомо, 17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До слова, Рада продовжила подання е-декларацій до 1 липня.