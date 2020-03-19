Новий міністр економіки Петрашко подав практично порожню декларацію
Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів
Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він зазначив, що проживає в Києві в квартирі дружини площею 90 кв. м.
Про це свідчать дані на сайті НАЗК.
Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів.
У декларації він вказав, що в його дружини Світлани громадянство РФ, подружжя має двох дітей - Максима і Матвія, обидва - громадяни України.
Можливо, пізніше Петрашко внесе в декларацію доповнення, адже наразі його декларація подана як «кандидата на посаду».
Як відомо, 17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.