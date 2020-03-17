Про призначення Ігоря Петрашка міністром економіки

Досвід у нового міністра в реальному секторі хороший - як в Україні, так і в США

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Внеочередная сессия Верховной Рады ожидаемо кроме борьбы с короновирусом сосредоточилась на двух новых кадровых назначениях. Ирина Венедиктова заняла кресло Генпрокурора, а Игорь Петрашка стал министром экономики. Второе назначение, на мой взгляд, гораздо интереснее. Понятно, что вызывать симпатию после экс-министра Милованова не сверхзадача, вообще на фоне прошлого правительства юных дарований без опыта реального бизнеса новый Кабмин выглядит гораздо сильнее. Но так и задачи перед ними другие по масштабам и ситуация гораздо хуже.

Мальчики Гончарука пришли на росте экономики в третьем квартале прошлого года - 4,6% рекорд. И успешно за полгода все спустили. Наделали долгов с ОВГЗ, удержанием курса гривны загнали в минуса отечественных экспортеров, а это промышленность и аграрии. То есть рабочие места, налоги - реальный сектор. Новому министру экономики придется все это вытягивать из ямы... в условиях реального мирового кризиса, закрытия рынков и эпидемии. Тут важен принципиальный подход - защита отечественного бизнеса, отечественного производителя. В принципе, Петрашко так и сказал депутатам - защита украинского бизнеса, сохранение рабочих мест и зарплат.

Понятно, что такой подход не у всех встретит поддержку... но речь идет о кризисе, в котором Украина должна выжить. А не кто-то за счет Украины. Опыт у нового министра в реальном секторе хороший - как в Украине, так и в США. Образование прекрасное, связи очень серьезные. Связи именно, как у предпринимателя, что выгодно его отличает от предшественников. Но, повторюсь, и уровень вызовов перед экономическим блоком правительства сейчас не тот, что в октябре. Хорошо, что в дом вернулись взрослые - у страны будет шанс. С детками из предыдущего Кабмина его не было....