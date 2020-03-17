Рада продовжила подання е-декларацій до 1 липня



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Зміни до Податкового кодексу були прийняти для підтримки середнього та малого бізнесу на період карантину

Всі зміни до Податкового кодексу вводяться лише на три місяці

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила зміни до Податкового кодексу України та інших законів щодо підтримки платників податків на період карантину. Це випливає з тексту законопроєкту, розміщеному на сайті Ради.

Всі зміни до Податкового кодексу, що вводяться на три місяці:

до 1 липня 2020 року подовжується термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.

не нараховується та не сплачується у період із 1 березня до 30 квітня 2020 року плата за землю. Фізичним особам – платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перерахунок здійснюватиметься контролюючим органом.

нежитлова нерухомість, яка перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом обкладання податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 1 березня до 30 квітня 2020 року.

передбачається кілька пільг для громадян, які звільняються від штрафів та пені за прострочення виплат по споживчих кредитах з 1 березня по 30 квітня.

на цей же період для громадян запроваджується допомога для тих, хто захворів на короновірус чи знаходиться на самоізоляції.

Як повідомлялося, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання через коронавірус.На порядку денному були законопроєкти щодо протидії спалаху Соvid-19.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила за основу та в цілому Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Цим законом було схвалено податкові кроки, спрямовані на підтримку підприємців у форс-мажорних обставинах. Серед іншого, тимчасово бізнес звільняється від сплати ЄСВ, скасовуються основні штрафи за порушення податкового законодавства та відтерміновується обов'язкове впровадження РРО.