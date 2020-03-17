Рада призначила нового міністра економіки



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«За» міністра проголосувало 243 депутати

Веховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«За» міністра проголосувало 243 депутати.

Як повідомлялося, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання через коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Венедіктову генеральним прокурором.

До відома, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона на залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, а також на роботу метрополітенів.

Крім того, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.