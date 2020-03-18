BMW, Jaguar і дорогі квартири: як живуть київські митники (фото, відео)



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Працівник митного посту «Київ-Західний» Олександр Сімчук їздить на новому автомобілі BMW X5М Фото: скріншот відео

Журналісти знайшли у київських митників люксові автівки і дорогі квартири

Співробітники Київської міської митниці Держмитслужби не декларують записані на родичів дорогі автомобілі, а коштовні квартири декларують - але із заниженою в рази вартістю.

Зокрема, журналісти проаналізували декларації та реальний майновий стан трьох співробітників митного посту «Київ-Західний» Київської міської митниці ДМС (в останніх деклараціях співробітників ще під старою назвою – пост «Західний»). Про це йдеться в сюжеті для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Наприклад, працівник митного посту «Західний» Олександр Сімчук їздить на новому автомобілі BMW X5М вартістю близько 90 тис. дол. Автівка оформлена на сестру його дружини, Ірину Пасюту. Родичка митника – звичайна фітнес-тренерка в одному зі спортивних клубів Києва і, за даними програми, не мала жодних доходів, співмірних із покупкою такої дорогої автівки.

Разом з тим, це не єдине авто, яке на неї записали. За останні кілька років на Пасюту оформлювали цілу низку елітних автомобілів: три Mercedes-Benz (один з них «кубик»), два BMW, Lexus, Toyota Land Cruiser і навіть Jaguar. Насправді, судячи із фото, які розміщує в соцмережах дружина Сімчука, на оформлених на родичку автівках їздив саме митник і його сім’я: серед світлин є фото і 540-ї BMW, і «кубика».

Також журналісти зафіксували Олександра Сімчука на Toyota RAV4, оформленій на батька. Працюючи у районній лікарні маленького містечка Теплик Вінницької області, батько зміг назбирати 18 тисяч доларів на іномарку, а мати-вчителька купила синові квартиру у новобудові ринковою вартістю понад 100 тисяч доларів.

Жодну автівок, які оформлювалися на Пасюту чи батька, митник Сімчук не декларував. Зазначимо, що зарплатня Сімчука згідно з останньою оприлюдненою декларацією, – заледве 9 тис грн/місяць.

На цьому ж митному пості працює, згідно з останньою декларацією, звичайним інспектором Лариса Тиква. Вона їздить на Suzuki sx4. Це нова машина 2019 року випуску вартістю 20 тисяч доларів. Цю автівку Тиква оформила на себе і задекларувала. Однак у її декларації є інше майно, походження котрого під питанням.

У 2015-му Тиква придбала квартиру на майже 80 кв. м, ціна в декларації – близько 37 тис. дол. Однак за даними реєстру нерухомості житло знаходиться у ЖК «Зелений острів». Квадратний метр без ремонту там коштує 1600 і 1700 доларів. У мережі є оголошення про продаж квартири з метражем, ідентичним до квартири митної інспекторки, за 134 тисяч доларів. Тобто в декларації зазначена ціна – втричі нижча за реальну ринкову.

Зазначимо, що зарплатня Тикви п’ять років тому, коли вона купувала цю квартиру, була близько 6 тис. грн/місяць.

Ще один звичайний інспектор на цьому митному пості – 28-річний інспектор Руслан Серветник. У 2014 році він придбав квартиру площею 114 кв. м за 145 тисяч доларів. Наразі його зарплатня на митниці – 9 тис. грн на місяць. А на момент купівлі житла 23-річний митник-початківець отримував ще менше.

Їздить Серветник на Volvo S90. Це власність його батька – Артура Серветника. Транспорт привезений з аукціону США і, за словами Серветника-старшого, обійшовся в 20 тис. дол.

При цьому на матір митника оформлена «Акура», ринкова вартість такої – ще близько 20 тис. дол. А ще у батьків є комерційна нерухомість у новобудові в Києві: два нежитлових приміщення, ринкова вартість котрих близько 350 тис. дол.

Однак майновий стан Серветника-молодшого навряд можна пояснити заможними батьками: проблема у тому, що батько митника Серветника – сам митник на пенсії. За даними програми, за останні десять років офіційні доходи батька – близько 300 тисяч гривень, матері – десь 160. Тому походження коштів на придбання майна обох поколінь держслужбовців сумнівне.