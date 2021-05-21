Масові обшуки в Києві. Прокурори нагрянули ще в один офіс

«Київбудреконструкція» неодноразово надавала документи на виконання запитів органів слідства та прокуратури

Сьогодні, 21 травня, групою прокурорів та слідчих було здійснено обшук у приміщенні комунального підприємства «Київбудреконструкція». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Обшук був проведений у приміщенні підприємства відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 17.05.2021. Слідчі дії здійснювалися з метою відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем.

У КМДА зазначили, що на підприємстві здійснювались перевірки на предмет фінансово-господарської дисципліни (у тому числі за договірними відносинами з товариством, яке стало суб’єктом дослідження зазначеного кримінального провадження) та жодних порушень не встановлено.

Окрім того, підприємство з метою сприяння слідству неодноразово надавало документи на виконання запитів органів слідства та прокуратури з тих самих обставин справи.

Також, як повідомили в «Київбудреконструкції», по об’єктах/договорах, щодо яких здійснюється перевірка в рамках кримінального провадження, роботи не виконувались або лише розпочаті.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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