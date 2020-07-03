Офіційний курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця квітня графіка



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Нацбанк встановив офіційні курси валют на п'ятницю

Долар здорожчав на 41 копійку, євро – на 66 коп.

Національний банк України на п'ятницю, 3 липня, опустив курс гривні більш ніж на 41 копійку відносно долара і на 66 копійок відносно євро.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, курс долара піднявся вище за 27 гривень вперше з 29 квітня. Тоді він становив 27,04 гривні за долар. А вищим курс був 20 квітня - 27,20 гривень за долар.

Нацбанк встановив на 3 липня офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2718,01 гривні (+0,4101 грн)

100 євро - 3065,92 гривні (+0,6621 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 37 копійок, до 27,25 гривні за долар, курс у купівлі також підскочив на 36 копійок - до 27,22 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс відразу на 53 копійки - до 30,72 гривні за євро.

Нагадаємо, на 2 липня Нацбанк опустив курс гривні більш ніж на 10 копійок - до 26,77 грн/дол.

Також повідомлялося, що вранці у четвер курс долара в обмінниках банків підскочив на 43 копійки. Це пов'язано із заявою про відставку глави Нацбанку Якова Смолія.

Натомість у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.