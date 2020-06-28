Ризик посилення карантину тисне на гривню. Яким буде подальший курс долара



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Продавати валютні заначки варто лише тоді, коли не вистачає гривні для оплати товару або послуги

Поки експерти прогнозують ослаблення до 27 гривень

На тижні, що минає, готівковий долар поводився набагато спокійніше, ніж тиждень тому, але тепер він спершу трохи подешевшав, потім знову подорожчав, повернувшись до колишніх показників. Чому це сталося і куди піде тренд на наступному тижні, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На відміну від попереднього тижня, коли курс в обмінниках почав підвищуватися ще на вихідних, на нинішньому тижні він не змінювався до вівторка. У вівторок готівковий долар подешевшав на п’ятак, до 26,75 грн/долар у продажу і 26,55 в покупці, в середу нічого не змінилося, а в четвер він, навпаки, подорожчав на п’ять копійок. У п’ятницю нічого не змінилося, курс залишився 26,80 в продажу, 26,60 в покупці. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) стабільно тримався рівним 20 копійок, що додатково говорило: різких стрибків курсу очікувати не варто.

В результаті гривня залишилася в спрогнозованому експертами коридорі – 26,5-27 грн/долар.

Валюта в обмінниках була, бажаючих здати або купити її практично не спостерігалося.

Курс Нацбанку в понеділок знизився на 4 копійки порівняно з вихідними (26,72 грн/долар), з вівторка по четвер гривня зміцнилася на 7 копійок, в п’ятницю «повернула» долару п’ятачок. У підсумку за тиждень гривня зміцнилася на 6 копійок, до 26,70 грн/долар (на 0,2%). На вівторок, 30 червня (понеділок, 29 червня – вихідний з нагоди Дня Конституції) регулятор встановив курс 26,69 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що на міжбанківському валютному ринку триває глибока стабільність через попит на валюту, що все більше знижується, як у імпортерів, так і у населення. Причиною нинішніх невеликих коливань на ринку стала ситуативна зміна попиту і пропозиції.

«Нинішній тиждень був таким же нудним, як і попередній, нічого за великим рахунком не змінилося – долар нікому не потрібен, крім нерезидентів, але вони теж були не дуже активні», – резюмував Олег Пендзин.

За словами Олександра Охріменка, курс готівкового долара змінювався через бажання банкірів хоч якось пожвавити продажі валюти і заробити на цьому.

«Це такий маркетинговий хід – підвищуємо трохи курс, і громадяни або купують валюту, мовляв, завтра подорожчає ще більше, або здають, якщо потрібна гривня – сьогодні це трохи вигідніше, ніж завтра. І навпаки – курс трохи знизився, і ті, хто вчора не купив, бо дорого, сьогодні купить – подешевшало. У всіх випадках банки залишаються з невеликим заробітком», – пояснив Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин відзначив, що ринок залишається млявим – з боку покупців попит на валюту низький.

«Пропозиція валюти на ринку викликана закриттям кварталу і накопиченням ліквідності для оплати податкових виплат, – аналізує Андрій Шевчишин. – Учасники ринку «переварюють» підсумки розміщення ОВДП у вівторок, за якими Мінфіну вдалося знизити прибутковість річних облігацій нижче 10%. При цьому вдалося залучити 6,2 млрд гривень, досить багато. Покупці цінних паперів поступово звикають до того, що не тільки 15-18% річних, як було раніше, а й 10-12%, на жаль, більше не буде».

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу.

«Коридор 26,5-27 грн/долар збережеться, – каже Олег Пендзин. – Цьому сприяють дії Нацбанку, що не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше. Зате у виграші зарубіжні фінансові спекулянти, які щотижня погашають гривневі ОВДП і виводять з ринку долари за вигідним для себе курсом. Мені незрозуміло, чому регулятор не створює невеликий штучний дефіцит валюти, щоб курс пішов вгору і нерезиденти заробили не фантастичні 30% річних через дешевий долар, а трохи менше».

А ось Олександр Охріменко звернув увагу на те, що на міжбанківський ринок на цьому тижні почали виходити за валютою автоімпортери, які завозять в Україну нові автомобілі.

«Поки вони купують небагато, в межах декількох мільйонів доларів, але це вже оживляє ринок, – аналізує Охрименко. – Якщо автоімпортери продовжать купувати валюту, плюс до них підключаться інші постачальники зарубіжних товарів, то не виключаю, що на початку липня тренд хитнеться в бік девальвації гривні до 27 грн/долар».

Андрій Шевчишин очікує, що наступного тижня курс долара залишиться в колишніх рамках – 26,5-27 грн/долар.

«Тиждень післясвятковий, короткий, на стику двох місяців, двох кварталів, тому ділової активності, здатної змінити курс, я не очікую, – прокоментував Шевчишин. – Але оскільки ринок оживає, то поступово попит на долари зростає, і тренд курсу буде все ближче до 27 грн/долар. Додатковими дестабілізуючими факторами, які будуть послаблювати гривню, може стати стрімке зростання захворюваності коронавірусом і ризик посилення карантину».

Продавати чи купувати валюту

Експерти як і раніше говорять, що поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти як засобу накопичення. Але, як показує ситуація з курсом протягом останніх двох місяців, очікувати доходу в найближчі місяці не вийде.

Продавати валютні заначки варто лише тоді, коли не вистачає гривні для оплати товару або послуги. Це вигідніше, ніж зберігати долари і купувати за гривні в кредит.

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Джерело: Сегодня