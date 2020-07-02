Що буде з курсом гривні? Мінфін зробив заяву щодо відставки Смолія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яків Смолій був призначений на посаду голови НБУ у березні 2018 року

В уряді присягають, що гривня залишатиметься стабільною, хоча сьогоднішній ринок валюти говорить про інше

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Про це на брифінгу 2 липня сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Я вважаю, що немає жодних підстав хвилюватися за курс валют у зв'язку з відставкою високопосадовця. Можливо, сьогодні ми можемо спостерігати турбулентність, але будуть прийняті необхідні рішення, і найближчим часом все заспокоїться. Тому немає жодних підстав вважати, що це змінить ситуацію на валютному ринку»,- сказав Марченко.

Міністр додав, що відставка голови Нацбанку не має впливати на макроекономічну стабільність держави. «Зараз у нас як ніколи достатньо можливостей і ресурсів, щоб забезпечити макроекономічну стабільність», - цитує його слова «Укрінформ».

Він повідомив, що станом на 1 липня на єдиному казначейському рахунку 75 млрд грн і понад 2 млрд доларів у валюті. Це, за словами міністра, дає можливість уряду контролювати ситуацію з державними фінансами та забезпечувати всі державні зобов'язання перед міжнародними партнерами та громадянами.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Як вже відомо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Разом з тим інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.