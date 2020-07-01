Голова Нацбанку Смолій подав у відставку через політичний тиск



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Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку

Протягом тривалого часу на Нацбанк України здійснюється систематичний політичний тиск, зазначив Смолій

Сьогодні Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами», - заявив Смолій.

«Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні», - зазначив глава Нацбанку.

Щойно подав Президентові заяву про відставку. Цей крок - відповідь на систематичний політичний тиск, що унеможливлює виконання моїх обов’язків Голови НБУ. Це застереження від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку. pic.twitter.com/oehZXyjV9V — Yakiv Smolii (@YSmolii) July 1, 2020

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова.

За результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав. Крім того, не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.