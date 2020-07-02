Відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют



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Нацбанк на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривні за долар. Курс на 11 копійок вищий порівняно з попереднім банківським днем

Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем

В України сьогодні, 2 липня, о 12:00 курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

Курс НБУ

Нацбанк на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривні за долар. Курс на 11 копійок вищий порівняно з попереднім банківським днем.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 26,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

У той же день посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

Також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу».

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.