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    Економіка та фінанси

    ЗМІ: «Роттердам плюс» не впливає на тарифи для населення

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    ЗМІ: «Роттердам плюс» не впливає на тарифи для населення

    Діючі тарифи для населення були затверджені у 2015 році за рік до введення «Роттердам плюс», - журналіст

    Формула «Роттердам плюс» не має відношення до тарифів для населення і поширюється тільки на непобутових споживачів, зокрема, промислові підприємства. Про це пишуть «Факти» в статті «Роттердам плюс».

    «Діючі тарифи для населення визначаються постановою НКРЕКП від 2015 року. Тобто, вони були затверджені за рік до введення «Роттердам плюс», - йдеться у матеріалі.

    Суть державної політики у сфері електроенергетики і полягає в тому, що ринкова ціна застосовується тільки для юридичних осіб. «Для звичайних українців діє фіксована низька ціна. Найнижча в Європі, до речі, кажучи. Вона у вісім разів нижча, ніж наприклад, в Данії», - вказується у статті.

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    Автор статті зазначив, що першими, хто став активно критикувати «Роттердам плюс», були представники енергоємних промислових підприємств, що використовують електроенергію для своїх потреб мільйонами кіловат-годин. Тому вони особливо чутливі навіть до невеликого збільшення тарифу.

    «Навіть незначні підвищення тарифу призводять до зниження прибутку на мільйони гривень. Для деяких підприємств це і зовсім мільярдні втрати. Йдеться про феросплавні заводи олігарха Коломойського, в собівартості продукції яких плата за електроенергію становить до 50%», - вказується в публікації.

    Нагадаємо, постанови НКРЕКП з введення формули «Роттердам плюс» в судовому порядку намагалася оскаржити Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА). Феросплавники програли суди, де неодноразово підтверджувалася законність і економічна обґрунтованість методики «Роттердам плюс». Ця формула застосовується для формування ціни вугілля під час виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.

    «Це ринковий і правильний механізм, що підтверджений європейськими експертами і нашими внутрішніми інституціями», - так охарактеризувала формулу «Роттердам+» голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

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