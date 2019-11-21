Держлісагентство озвучило штрафи за незаконно спиляні ялинки



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Розмір шкоди залежить також й від діаметра дерева

У Держлісагентстві зазначили, що розмір штрафних санкцій за незаконно спиляні ялинки залежить від місця незаконної порубки. Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

Так, розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі біля шийки кореня, зокрема відшкодовується шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні:

до 10 см (діаметр дерева у корі біля шийки кореня) - 498,47 грн,

10,1-14 см - 878,25 грн,

14,1-18 см - 2254,97 грн.

Також розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного вирубування хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів становить:

до 10 см (діаметр дерева у корі біля шийки кореня) - 279 грн,

10,1-14 см - 480 грн,

14,1-18 см - 1221 грн.

Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням незаконним вирубуванням хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів становить:

до 10 см (діаметр дерева у корі біля шийки кореня) - 1152 грн,

10,1-14 см - 1500 грн,

14,1-18 см - 1852 грн.

Крім того, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують ще й штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-1020 грн), а посадові особи від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподаткованих мінімумів (2550-5100 грн).

Згідно зі статтею статтею 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-25500 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів (25500-34000 грн) доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.