Оплата відпустки по-новому: що вирішив уряд

Кабмін вніс зміни до порядку нарахування відпускних

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, який застосовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпочинку.

Відтепер дія постанови поширюється і на найманих працівників фізичних осіб-підприємців.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 9 грудня 2020 року, трансляція якого велася на YouTube-каналі.

Чому порядок розрахунку середньої заробітної плати торкнеться кожного? Тому що саме ця постанова використовують при обчисленні суми оплати працівникові відпустки або компенсації за невикористану відпустку.

Що змінилося:

дію постанови відтепер поширюється і на найманих працівників ФОП - раніше поширювалося тільки на працівників підприємств і організацій;

пропонується враховувати всі види відпусток – раніше враховувався тільки щорічна оплачувана відпустка;

усувається ряд дискримінаційних підходів;