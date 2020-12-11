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    Події в Україні

    Радуцький пояснив, за якої умови карантин посилять до 8 січня

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    Нардеп вважає, що Новий рік дасть збільшення захворюваності та &laquo;ми від цього не дінемося&raquo; - Радуцький пояснив, за якої умови карантин посилять до 8 січня
    Нардеп вважає, що Новий рік дасть збільшення захворюваності та «ми від цього не дінемося»

    Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за сім днів може попередити про інші дати посилення карантину

    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть ввести раніше 8 січня.

    Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу».

    «Ніхто не говорить, що це (посилення карантину – ред.) буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за сім днів може попередити про інші дати… Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням», – сказав він.

    Радуцький додав, що Новий рік дасть збільшення захворюваності та «ми від цього не дінемося».

    Як повідомлялося, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

    11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення Covid-19.

    Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

    З 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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      Теги: Кабмін Україна епідемія карантин уряд коронавірус Михайло Радуцький
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