Радуцький пояснив, за якої умови карантин посилять до 8 січня
Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за сім днів може попередити про інші дати посилення карантину
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть ввести раніше 8 січня.
Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу».
«Ніхто не говорить, що це (посилення карантину – ред.) буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за сім днів може попередити про інші дати… Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням», – сказав він.
Радуцький додав, що Новий рік дасть збільшення захворюваності та «ми від цього не дінемося».
Як повідомлялося, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення Covid-19.
Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.
З 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.
Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.