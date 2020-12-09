Субсидії доведеться повертати: що чекає українців у 2021 році

Хто повинен буде повернути субсидії

У наступному 2021 році Міністерство фінансів України буде здійснювати перевірки отримувачів субсидій при розгляді поданих документів.

Але навіть якщо субсидію призначили, а після виявили порушення, все незаконні виплати доведеться повернути державі.

За що і чому можуть забрати виплати говориться в Постанові Кабміну «Про спрощений порядок надання субсидії»:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Нова система аудиту приведена у відповідність до чинного законодавства України.

На даний момент передбачається вивчення поданих документів в три етапи. Поки особа, яка подала документи на отримання субсидії отримує гроші від держави, триває другий етап перевірки.

У новій системі перевірок дані весь час оновлюються.

Наприклад, якщо громадянин зробив велику покупку банківською картою, або придбав автомобіль, або ж у нього змінився сімейний стан, цю інформацію побачить Мінфін і надасть в Мінсоцполітики.