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    Економіка та фінанси

    Субсидії доведеться повертати: що чекає українців у 2021 році

    • Розсилка
    Субсидії доведеться повертати: що чекає українців у 2021 році

    Хто повинен буде повернути субсидії

    У наступному 2021 році Міністерство фінансів України буде здійснювати перевірки отримувачів субсидій при розгляді поданих документів.

    Але навіть якщо субсидію призначили, а після виявили порушення, все незаконні виплати доведеться повернути державі.

    За що і чому можуть забрати виплати говориться в Постанові Кабміну «Про спрощений порядок надання субсидії»:

    • є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;
    • машина віком до 5 років;
    • зробили покупку на суму від 50 тис. грн;
    • останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

    Нова система аудиту приведена у відповідність до чинного законодавства України.

    На даний момент передбачається вивчення поданих документів в три етапи. Поки особа, яка подала документи на отримання субсидії отримує гроші від держави, триває другий етап перевірки.

    У новій системі перевірок дані весь час оновлюються.

    Наприклад, якщо громадянин зробив велику покупку банківською картою, або придбав автомобіль, або ж у нього змінився сімейний стан, цю інформацію побачить Мінфін і надасть в Мінсоцполітики.

     Читайте також: В Україні різко зменшать розмір субсидії: як рахуватимуть
    Теги: Володимир Гройсман Мінфін економіка субсидія
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