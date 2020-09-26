Падіння економіки в Україні не є критичним, – ЄБРР
«Ми вважаємо, що наступного року економіка в державі буде відновлюватися» – заступник директора ЄБРР в Україні
«За нашими підрахунками, падіння економіки в Україні становить близько 4,5%, до кінця року може зрости до 5,5%» – заступник директора ЄБРР в Україні
Падіння економічного рівня в Україні не є критичним і сягає 4,5%, за підрахунками ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку). Офіційну статистику та прогнози Європейський банк планує оприлюднити на початку жовтня, коли буде зібрання акціонерів.
Про це розповіла заступник директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова на львівському Діловому форумі, – повідомляє Укрінформ.
«Якщо подивитися на карту світу, де відбулися зміни в економіці від пандемії, то ситуація в країнах, що розвиваються, нічим не гірша, ніж у розвинутих, таких як Англія чи Німеччина. Поки що, за нашими підрахунками, падіння економіки в Україні становить близько 4,5%, до кінця року може зрости до 5,5%. Але наші прогнози – оптимістичні. Ми вважаємо, що наступного року економіка в державі буде відновлюватися, тому що для цього є всі фактори розвитку», – сказала Новікова.
Представниця ЄБРР також повідомила, що вже через тиждень відбудеться зібрання акціонерів, де будуть присутні і представники з України, і офіційно оприлюднять дані по економічних показниках.
Нагадаємо, міністр фінансів запевняє, що Україна виходить із кризи.