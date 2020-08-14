В Україні зафіксовано стрімке падіння ВВП: Держстат оприлюднив невтішні цифри



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У другому півріччі падіння ВВП прискорилося до 11,4%

У Держстаті опублікували дані про падіння ВВП у другому кварталі 2020 року

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у другому кварталі 2020 року становить 11,4% до аналогічного періоду 2019 року порівняно з 1,3% у першому кварталі, таку попередню оцінку оприлюднив Держстат у п'ятницю.

Відповідно до неї, проти першого кварталу цього року ВВП у другому кварталі знизився (з урахуванням сезонного фактора) на 9,9%.

Раніше Держстат відкоригував попередню оцінку зниження ВВП у першому кварталі, поліпшивши її з 1,5% до 1,3%.

За даними статвідомства, зростання ВВП у четвертому кварталі 2019 року становило 1,5%, у третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.

Мінекономіки на початку серпня оцінило падіння ВВП України у другому кварталі цього року в 11%, так само, як і Нацбанк, а загалом за перше півріччя - у 6,5%.

НБУ очікує уповільнення спаду в третьому кварталі до 7,4%, у четвертому кварталі - до 3,8%, загалом прогнозуючи зниження ВВП за підсумками цього року у 6%. Водночас уряд поки що зберігає оптимістичніший прогноз зниження економіки - у 4,8%.

До слова, на початку серпня Мінекономіки оприлюднило інформацію про падіння ВВП.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.