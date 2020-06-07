Пандемія коронавірусу доведе до злиднів десятки мільйонів людей. Світовий банк озвучив деталі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всесвітній банк визначає «крайню бідність» як умову, якщо людина живе менш ніж на 1,90 долара США (52,20 грн) в день

Її наслідки, за словами президента Світового банку, дійсно серйозні

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по світовій економіці – через неї у злиднях можуть опинитися 60 мільйонів людей. З такою заявою виступив президент Світового банку Девід Малпасс в інтерв’ю BBC Radio 4.

«Через активність коронавірусу 60 мільйонів людей можуть опинитися в «крайній бідності». Безпосередні наслідки втрати доходу, а також медичні та соціальні наслідки дійсно серйозні», – сказав Малпасс.

За його словами, понад 60 мільйонів людей можуть опинитися в ситуації, коли їм доводиться жити менш ніж на 1 фунт стерлінгів у день (33,68 грн).

Президент Світового банку зазначив, що пандемія коронавірусу є «шкідливим ударом» для світової економіки. Це вплине на мільярди доходів населення. Економічні наслідки коронавірусної кризи можуть тривати десятиліттями.

Додамо, що Всесвітній банк визначає «крайню бідність» як умову, якщо людина живе менш ніж на 1,90 долара США (1,55 фунта стерлінгів, або 52,20 грн) в день.

Нагадаємо, на тижні, що минає, курс долара порадував тих, хто, всупереч прогнозам експертів щодо неминучої до кінця року девальвації гривні, як і раніше вірить національній валюті і зберігає в ній заощадження. До 7 червня долар стабільно дешевшав.

Читайте також: