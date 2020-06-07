Концерн BMW планує звільнити п'ять тисяч співробітників



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Щоб зробити звільнення не таким болісним, концерн планує скорочувати робочий час співробітників, відправляти їх в неоплачувані відпустки і забезпечити можливість дострокового виходу на пенсію

На думку керівництва BMW, скорочення персоналу має допомогти концерну швидше відновитися після кризи

Концерн BMW оголосив про звільнення п’ять тисяч працівників через збитки, викликані пандемією коронавіруса і подальшим падінням продажів. Про це повідомляє як повідомляє видання Automotive News Europe з посиланням на інсайдерів.

У концерні зазначили, що у такий спосіб вони намагаються знайти способи скорочення витрат.

На думку керівництва BMW, скорочення персоналу має допомогти концерну швидше відновитися після кризи, оскільки слабка споживча активність поки не дає шансів на відносно сприятливий розвиток ситуації.

«Щоб зробити процес звільнення не таким болісним, баварці розробляють пакет компенсацій. Крім того, концерн планує скорочувати робочий час співробітників, відправляти їх в неоплачувані відпустки і навіть забезпечити можливість дострокового виходу на пенсію», - пише видання.

У концерні поінформували, що у першому кварталі 2020 року глобальні продажі марки впали на 6,4%, а в другому кварталі аналітики очікують ще більш істотного падіння. «Раніше концерн вже змінив прогноз на поточний рік у бік більш негативного: аналітики заявили, що більше не розраховують отримати прибуток», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, через кризу Renault звільнить майже 15 тисяч співробітників.

Очікується, що Nissan також найближчим часом оголосить про звільнення тисяч працівників і скорочення витрат.

Раніше повідомлялося, що компанії Renault і Nissan відклали плани щодо злиття і замість цього змінять формат співпраці в рамках свого альянсу, щоб оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу.