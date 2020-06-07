Пенсійний вік підвищать з 2021 року: коли українці зможуть вийти на пенсію

Пенсійний вік підвищать з 2021 року: коли українці зможуть вийти на пенсіюграфіка
До 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років
З початку наступного року пенсійний вік в Україні зросте до 60 років.
Як пише today.ua, вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не в 60.
З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшили на шість місяців – з 59 до 59,5 років. Що стосується стажу, то для жінок в 2020 році це 27 офіційно відпрацьованих років, а в 2021-му – вже 28 років. До 2028 року кількість необхідного пенсійного стажу збільшиться до 35 років.
Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу, щоб вийти на пенсію вчасно.
Ті, хто офіційно не має і 15 років стажу, можуть взагалі залишитися без пенсії. Щоб вийти на пенсію в 63 роки, зараз потрібно мати від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення пенсійного віку) – від 25 до 35 років.
«Пенсійний вік підвищується в Україні через те, що населення в країні скорочується швидкими темпами. Ще у найближчі п’ять років населення скоротиться на 18%, і співвідношення між пенсіонерами та працюючими громадянами зросте майже вдвічі. У таких умовах підвищення пенсійного віку неминуче», – пише ЗМІ.
Нагадаємо, в Україні протягом 2020 і 2021 року планується запровадити низку нововведень щодо пенсійних виплат.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.
Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.