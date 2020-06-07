Гроші МВФ натиснуть на курс. Що буде з доларом після отримання Україною траншу



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Поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти як засобу накопичення

«Валюта зараз нікому не потрібна» – експерти

На тижні, що минає, курс долара порадував тих, хто, всупереч прогнозам експертів щодо неминучої до кінця року девальвації гривні, як і раніше вірить національній валюті і зберігає в ній заощадження. Долар стабільно дешевшав. Чому це сталося і куди піде тренд наступного тижня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що сталося з курсом за тиждень

Відразу після вихідних готівковий долар почав дешевшати. Відповідно, гривня повільно, але впевнено зміцнювалася весь тиждень, наближаючись до нижньої межі прогнозованого експертами коридору – 26,8 грн/долар. Не було навіть короткочасних «синусоїд», що викликаються, за словами фінаналітиків, перекосами попиту і пропозиції на міжбанківському ринку.

В результаті готівковий курс долара в банках і обмінниках опустився з 30 травня по 5 червня на 19 копійок в продажу – з 26,96 до 26,77 грн/долар і на 17 копійок в покупці – з 26,71 до 26,54 грн/долар.

Валюта в обмінниках була, бажаючих здати або купити її практично не спостерігалося.

Курс Нацбанку весь тиждень знижувався і до п’ятниці опустився з 26,91 до 26,70 грн/долар (-21 копійка).

На вівторок, 9 червня (понеділок буде вихідний через свято Трійці 7 червня), регулятором було встановлено курс 26,60 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що нічого принципово нового на ринку не сталося, курс знижувався через перевищення пропозиції над попитом. Ринок завмер в очікуванні грошей від МВФ.

«На ринку зараз надлишок валюти, її більше продають, ніж купують, як бізнес-структури, так і населення, – стверджує Олександр Охріменко. – Якби не Нацбанк, який викупив на цьому тижні 70 млн доларів в резерви, то курс долара міг би опуститися нижче 26 грн. Дії регулятора стабілізують ринок і вносять елемент спокою: мовляв, якщо Нацбанк на ринку, нехай він викуповує або продає навіть 10-20 млн доларів, це сигнал для бізнесу – все спокійно, курс не підскочить і не впаде. А ось якщо курс змінюється, а регулятора на ринку немає – відразу з’являється нервозність».

Олег Пендзин також підтвердив, що на минулому тижні на ринку був надлишок валюти, а великих покупців не спостерігалося. Це стало головним чинником ситуативного зміцнення гривні. При цьому експерт критикує дії Нацбанку, який, як і раніше, не допускає помірної девальвації гривні.

«Економічних підстав для зміцнення гривні немає, – впевнений Олег Пендзин. – Карантин і його наслідки призвели до того, що істотно скоротився обсяг валютного ринку. Тому, маючи в запасі 25 млрд доларів, Нацбанку досить 40-45 млн доларів в день, щоб формувати нинішню валютну політику. Її навряд чи можна назвати далекоглядною, оскільки такий низький курс не відповідає потребам української економіки, але вигідний іноземним фінансовим спекулянтам».

Андрій Шевчишин додав, що курс знижувався ще й під впливом інформації про позитивне рішення ради директорів МВФ про виділення Україні траншу в 1,9 млрд доларів, які поповнять резерви Нацбанку.

«Міжбанківський ринок в «анабіозі», покупців практично не було, імпортери чекають подальшого послаблення курсу. Звідси і стабільна весь тиждень ревальвація гривні. Мінфін вийшов з пропозицією продажу невеликого обсягу цінних паперів (тримісячні ОВДП на 2 млрд грн з відсотковою ставкою річних нижче 10%. Але це був індикативний вихід, настільки низька прибутковість інвесторів не зацікавила», – підсумував Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти знову прогнозують тиждень стабільності курсу.

Олександр Охріменко каже, що імпортери не мають наміру вкладати кошти в закупівлю нових товарів за кордоном, поки не розпродані старі партії.

«Схоже, що вихід з кризи буде для бізнесу більш затяжним, ніж очікувалося, – сказав Охріменко. – Багато великих імпортерів стверджують, що взяли паузу мало не до осені, оскільки у них не розпродані завезені ще на початку весни партії побутової техніки, електроніки і так далі. Тому ще тиждень збережеться нинішня стабільність на ринку. Тим більше що наступний понеділок – вихідний через свята Трійці в неділю, 7 червня. Курс готівкового долара продовжить перебувати в коридорі 26,5 – 27 грн/долар залежно від попиту і пропозиції валюти на міжбанку».

Олег Пендзин також прогнозує, що наступного тижня не варто очікувати серйозних змін курсу.

«Цьому сприяють дії Нацбанку, який регулярно викуповує валюту в резерви, – аналізує Пендзин. – Тому і готівковий курс залишиться ще тиждень близьким до 27 грн/долар».

З таким прогнозом згоден і Андрій Шевчишин, який додав, що у вівторок, 9 червня, очікується позитивне рішення МВФ щодо виділення Україні траншу в 1,9 млрд грн.

«Гроші надійдуть в Україну протягом одного-двох днів, це натисне на курс, але нижче порогової позначки в 26,5 грн/долар Нацбанк курс не опустить, – упевнений Шевчишин. – Міцна гривня б’є по експортерах, які і так страждають від низького попиту на їх продукцію. Зараз «золотою акцією» на ринку продовжує володіти регулятор».

Продавати чи купувати валюту

Експерти як і раніше говорять, що поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти як засобу накопичення.