У столичній мерії розповіли, що буде з музеєм на Поштовій

Будуть проведені технічні обстеження всіх навколишніх об’єктів, щоб забезпечити створення музею

Ухвалене 19 травня рішення Київради щодо старовинного міста, знайденого під Поштовою площею, має важливе значення для збереження пам’ятки. Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

«19 травня на засіданні Київської міської ради було прийнято рішення про створення тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності об’єкта незавершеного будівництва на Поштовій площі. Будуть проведені технічні обстеження всіх навколишніх об’єктів – від конструкції площі до транспортної інфраструктури, щоб забезпечити створення музею, який гармонійно впишеться у міське середовище. Це дозволить зберегти цінне минуле столиці, що є дуже важливим для посилення національної єдності», – повідомив Тацій.

Йдеться про ділянку, що знаходиться біля Храму Різдва Христового.

У 2015 році під час підготовчих робіт для будівництва ТРЦ компанія «Хенсфорд-Україна» виявила низку археологічних знахідок. Під час робіт вдалося розкопати квартал старовинного міста XI-XII століть, різні монети, посуд, прикраси і навіть князівські печатки.

Київські активісти почали виборювати можливість створення на Поштовій площі музею, в якому можна буде розмістити знайдені артефакти. Однак забудовник наполягав на добудові центру з виділенням окремого приміщення під музей.

У 2018 році Київрада ухвалила розірвання інвестиційного договору з компанією.

У травні 2019 року уряд схвалив зміну категорії пам’ятки «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі у м. Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їй охоронний номер.

У липні 2018 року Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №8541 «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві».