Аваков пішов, удар по «Газпрому», третя хвиля коронавірусу. Головне за 15 липня

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 15 липня

Верховна Рада підтримала звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Рада Європейського Союзу у четвер, 15 липня, внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Колишнього народного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №5463 про онлайн-прописку українців.

У світі починається третя хвиля коронавірусу через новий штам «Дельта», який вже поширився на 111 країн.

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 15 липня.

Офіційно. Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей

Рада Європейського Союзу у четвер, 15 липня, внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада ЄС оновила список країн… для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були виключені Руанда і Таїланд, а в список додана Україна», – заявили у Раді ЄС.

Відзначається, що виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендації, держави-члени повинні з 15 липня 2021 року поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів країн зі списку, зокрема і для України.

Аваков пішов. Рада звільнила міністра внутрішніх справ

Верховна Рада підтримала звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював МВС із 27 лютого 2014 року. За звільнення Авакова проголосував 291 парламентар.

У вівторок Аваков подав у відставку, а в четвер народні депутати її підтримали.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту – це означає, що остаточне рішення мали ухвалити парламентарі.

Як повідомлялося, Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади.

«Велика перемога». Європейський суд обмежив використання газопроводу «Північний потік-1»

Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків Nord Stream-1 бути не повинно.

Таке рішення може посилити позиції України у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року. Він пов'язав «Північний потік» з європейською ГТС.

Експерт із питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Горбач прокоментував це рішення.

В Україні запровадять режим paperless. Верховна Рада схвалила закон

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий paperless.

Згідно закону, якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.

Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття «електронна публічна послуга». Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Перший крок до запровадження режиму paperless Рада зробила у червні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.

Інтерпол оголосив у розшук екснардепа Жеваго

Колишнього народного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

У Держбюро розслідувань нагадують, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

У грудні того ж року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго «вийшов на зв'язок» для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).

До слова, що статки 100 найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Верховна Рада схвалила у першому читанні закон про онлайн-прописку

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №5463 про онлайн-прописку українців. «За» проголосував 251 нардеп.

Так, закон вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

Згідно із законопроєктом, місце проживання декларується у:

житлі, яке знаходиться у приватній власності;

житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарному соціально-медичній установі і т.п.).

А місце проживання можна зареєструвати в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.

У законі прописаний перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

Нардепи зробили перший крок до реформи державного екологічного контролю

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону №3091 «Про державний екологічний контроль», який запустить реформу державного екологічного контролю, який не змінювався десятки років. Відповідне рішення підтримав 251 народний депутат.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський після голосування заявив, що «пострадянська система державного екологічного контролю скоро має піти у минуле».

Як відомо, законопроєкт №3091 забезпечує передумови для ліквідації Держекоінспекції та створення нового органу, що здійснюватиме державний екологічний контроль.

Нобелівська лауреатка Алексієвич не змогла вилетіти з Берліна, бо в її речах шукали бомбу

Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич 14 липня не змогла вилетіти з Берліна до Вроцлава через підозри, що в її речах є бомба.

Зазначають, що Алексієвич мала зустрітися у Вроцлаві з лауреаткою Нобелівської премії Ольгою Токарчук. Однак при огляді речей письменниці працівники аеропорту запідозрили, що в них може перебувати бомба, повідомляють на сторінці фонду Ольги Токарчук у Facebook.

У результаті літак полетів без Алексієвич. Після ретельного огляду її речей жодного вибухового пристрою не знайшли.

В Україну сунеться хмара пилу з Сахари

На Україну з боку Польщі насувається пилова хмара з Сахари. Про це повідомив синоптик Валерій Латуха на сторінці у Facebook.

«Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. Цього разу вона насувається із Заходу, з території Польщі», – повідомив він.

За словами синоптика, аерозолі (частинки в повітрі) загрожують здоров’ю людей при вдиханні, особливо хворими на астму чи іншими респіраторними захворюваннями.

Нова хвиля коронавірусу. Заява ВООЗ

У світі починається третя хвиля коронавірусу через новий штам «Дельта», який вже поширився на 111 країн. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

Він пояснив, що після минулого сплеску захворюваності Covid-19 у світі, зусилля Європи і Північної Америки по вакцинації своїх громадян почали приносити результати і випадки захворювання і смертність стали знижуватися.

Але, за його словами, кількість нових випадків Covid-19 у всьому світі зростає четвертий тиждень поспіль. «На жаль, зараз ці тенденції змінилися і ми знаходимося на ранній стадії третьої хвилі пандемії», – констатував він.

Нардепи підтримали Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Верховна Рада проголосувала за Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ підтримали 269 народних депутатів.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

Крім того, в Бюджетній декларації передбачено фіскальний простір, яке розподіляється в рамках держбюджету на пріоритетні напрямки.

Метробудівці показали відео, як прокладають лінію на Виноградар

На будівництві гілки київського метрополітену у бік житлового масиву Виноградар, завершується зведення правого пергінного тунелю, який з'єднає майбутню станцію «Мостицька» та існуючу кінцеву на лінії – «Сирець».

Наразі тунелепрохідницькому комплексу «Галина» залишилося подолати близько 140 метрів.