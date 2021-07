Український айтівець вперше став доларовим мільярдером – Forbes

Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій. Про це повідомляє Forbes.

Це дозволило б йому увійти в першу десятку чинного списку українського Forbes і посунути на десяте місце Олександра Ярославського, зазначає видання.

Revolut залучив 800 млн доларів інвестицій. Компанію оцінили в 33 млрд доларів, що робить її найдорожчим фінтех-стартапом Великобританії, пише TechCrunch.

Нова оцінка вшестеро більша в порівнянні з попереднім раундом фінансування в 2020 році. Тоді компанію оцінили в 5,5 млрд доларів.

