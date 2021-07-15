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    Український айтівець вперше став доларовим мільярдером – Forbes

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    Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли $1,3 млрд - Український айтівець вперше став доларовим мільярдером – Forbes
    Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли $1,3 млрд
    Фото: В.Яценко

    Влад Яценко увійшов в першу десятку чинного списку українського Forbes

    Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій. Про це повідомляє Forbes.

    Це дозволило б йому увійти в першу десятку чинного списку українського Forbes і посунути на десяте місце Олександра Ярославського, зазначає видання.

    Revolut залучив 800 млн доларів інвестицій. Компанію оцінили в 33 млрд доларів, що робить її найдорожчим фінтех-стартапом Великобританії, пише TechCrunch.

    Нова оцінка вшестеро більша в порівнянні з попереднім раундом фінансування в 2020 році. Тоді компанію оцінили в 5,5 млрд доларів.

    Станом на грудень 2020 року у Яценка було близько 3,97% акцій компанії, за даними Pitchbook. Після інвестицій його частка могла знизитися приблизно до 3,87%. В такому випадку акції, що належать Яценкові, оцінюються приблизно в 1,3 млрд доларів.

    Інший співзасновник Revolut ㅡ Микола Сторонський ㅡ вперше потрапив до списку найбагатших людей Росії за версією Forbes у 2019 році.

    Наразі, після нового раунду фінансування стартапу, його 23,9% акцій будуть оцінюватися у приблизно 7,9 мільярда доларів.

    Теги: фінансування Twitter влада Forbes
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    Український айтівець вперше став доларовим мільярдером – Forbes