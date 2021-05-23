Пенсії сьогодні фактично виплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів – ексміністр Рева

Темпи зростання пенсій впали майже вдвічі. Якщо 2019 року їх індексація складала 17%, то нині – лише 11%.

Темпи зростання пенсій в Україні за останні два роки впали майже вдвічі

Пенсійний фонд, у якому спостерігається дефіцит, нинішня влада активно наповнює, забираючи гроші із Державного казначейства. Так, 2020 року для цих потреб позичили 13 млрд гривень, а за 4 місяці 2021 – вже 10 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

– Отже, коли ми прийшли, в 2016 році сума непогашеної Пенсійним фондом України казначейської позички за 2008 – 2016 роки складала 50 млрд грн. Коли ми пішли – у нас ці ж 50 млрд і залишилися. А вони за 2020 рік збільшили казначейську позичку на 13 млрд, і за 4 місяці 2021 – ще на 10 млрд грн. Тобто пенсійні виплати сьогодні фактично виплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів! – зазначив Рева.

За словами ексміністра, така ситуація створює загрозу для фінансової стабільності не лише Пенсійного фонду України, але й всієї фінансової системи країни і, перш за все, місцевих бюджетів.

Крім того, Андрій Рева наголосив, що темпи зростання пенсій впали майже вдвічі. Якщо 2019 року їх індексація складала 17%, то нині – лише 11%.

Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.

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