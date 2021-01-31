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    В Ізраїлі від коронавірусу вакцинувалась третина населення

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    В Ізраїлі від коронавірусу вакцинувалась третина населення

    Близько трьох мільйонів ізраїльтян отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу

    В Ізраїлі від коронавірусу вакцинувалась вже третина населення країни. Першу дозу вакцини отримали близько трьох мільйонів ізраїльтян.

    Про це повідомляє Business Insider з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

    Близько трьох мільйонів ізраїльтян отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже отримали другу дозу.

    Попри високі темпи вакцинації, у країні досі спостерігаються значні показники зараження коронавірусом. Упродовж останніх доби було зафіксовано 6435 нових випадків інфікування.

    Раніше стало відомо, що в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників. Зараз вони не навчаються через локдауна в країні.

    Зараз в Ізраїлі діє локдаун. Очікується, що його пом'якшення може розпочатися 1 лютого.

    Теги: населення
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