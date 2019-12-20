Населення України скорочується - залишилось менше 42 млн



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У структурі населення України за статтю 53,7% осіб становлять жінки і 46,3% - чоловіки

Чисельність населення України на 1 листопада 2019 р. становила майже 42 млн. Цей показник менше минулорічного. Такі дані оприлюднено в експресвипуску Державної служби статистики України.

«Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2019 р. становила 41 940,7 тис. осіб. На цей період 2018 року вона становила 42 198 483 осіб», - йдеться в повідомленні.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджені.

Кількість померлих у цьому році — 486 778 людей, минулоріч - 484 481.

У структурі населення України за статтю 53,7% осіб становлять жінки і 46,3% – чоловіки.

Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні розпочали пробний перепис населення.