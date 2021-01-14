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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд направив 20,6 млрд грн на підвищення пенсій

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    Пенсійний фонд направив 20,6 млрд грн на підвищення пенсій

    Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку

    Згідно із затвердженим графіком, Пенсійний фонд продовжує фінансувати пенсії січня – 13 січня на пенсійні виплати направили 1,5 млрд гривень.

    Про це повідомлє пресслужба ПФУ в соцмережі Facebook.

    «На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,5 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 20,6 млрд грн», – сказано в повідомленні.

    У Пенсійному фонді нагадали, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

    Фінансування пенсій в січні. Інфографіка: Пенсійний фонд
    Фінансування пенсій в січні. Інфографіка: Пенсійний фонд

    У 2021 році всього підвищать пенсії для 10 млн осіб. Всього збільшення пройде в п'ять етапів.

    Крім того, в Україні з 2023 року запустять пенсійну реформу, внаслідок якої українці будуть відкладати частину доходу на спеціальний фонд, з якого при досягненні 60-річчя зможуть отримувати другу пенсію.

    Також Міністерство соціальної політики заявляє про перерахування їм коштів на виплату пільг і житлових субсидій, а також інших видів допомоги за січень.

    Теги: Міністерство соціальної політики українці фінансування Пенсійний фонд
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