Пенсійний фонд направив 20,6 млрд грн на підвищення пенсій

Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку

Згідно із затвердженим графіком, Пенсійний фонд продовжує фінансувати пенсії січня – 13 січня на пенсійні виплати направили 1,5 млрд гривень.

Про це повідомлє пресслужба ПФУ в соцмережі Facebook.

«На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,5 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 20,6 млрд грн», – сказано в повідомленні.

У Пенсійному фонді нагадали, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій в січні. Інфографіка: Пенсійний фонд

У 2021 році всього підвищать пенсії для 10 млн осіб. Всього збільшення пройде в п'ять етапів.

Крім того, в Україні з 2023 року запустять пенсійну реформу, внаслідок якої українці будуть відкладати частину доходу на спеціальний фонд, з якого при досягненні 60-річчя зможуть отримувати другу пенсію.

Також Міністерство соціальної політики заявляє про перерахування їм коштів на виплату пільг і житлових субсидій, а також інших видів допомоги за січень.