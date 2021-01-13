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    Політика

    Хорватія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося

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    Хорватія посилила вимоги для в'їзду українців - Хорватія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося
    Хорватія посилила вимоги для в'їзду українців

    Українці при в'їзді в Хорватію з країн, де виявили новий штам коронавірусу, повинні надати негативний ПЛР-тест на Covid-19, який дійсний тільки 48 годин

    Уряд Хорватії на фоні поширення нових штамів коронавірусу вирішив посилити правила в'їзду іноземців в країну з 14 до 31 січня. Нові обмеження стосуються і громадян України.

    Про це повідомило посольство України в Хорватії на сторінці у Facebook.

    Відповідно до нових обмежень, українці при в'їзді в Хорватію з країн, де виявили новий штам коронавірусу, повинні надати негативний ПЛР-тест на Covid-19, який дійсний тільки 48 годин, а також відбути обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

    Термін самоізоляції можна скоротити до 7 днів, якщо здати додатковий негативний ПЛР-тест на території Хорватії після семи днів самоізоляції.

    Негативний ПЛР-тест та самоізоляція не потрібна українцям, якщо вони прямують в Хорватію з невідкладних особистих причин - похорон або лікування. Однак цим громадянам потрібно виїхати з країни протягом 12 годин.

    Українці, які їдуть в Хорватію з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу, мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

    13.01.2021 Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія оновим рішенням про тимчасову загрозу та обмеження перетину. .. Опубліковано Посольство України в Республіці Хорватія & nbsp; Середа, 13 січня 2021 р.

    Інші обмеження на в'їзд, які діяли в Хорватії до сьогодні, залишаються без змін.

    До слова, Німеччина планує посилити правила в'їзду в країну в рамках зусиль щодо стримування зростання числа нових захворювань на новий, більш небезпечний штам коронавірусу.

    Теги: Німеччина українці посольство Хорватія карантин коронавірус
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