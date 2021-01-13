Шмигаль звітуватиме про тарифи на першому засіданні Ради у цьому році

Кабінет міністрів вводить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів

Виступ і відповіді Шмигаля нардепам щодо ситуації з тарифами заплановано на 26 січня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у Верховній раді з питань тарифів. Воно відбудеться на першому засіданні Ради нової сесії. Про це розповів народний депутат і керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Виступ і відповіді Шмигаля нардепам щодо ситуації з тарифами заплановано на 26 січня, перший день четвертої сесії.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, у Верховній Раді відбулася нарада голови парламенту Дмитра Разумкова і керівників фракцій з представниками Кабінету міністрів і головою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболевым.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

Сьогодні, 12 січня, на засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Раніше Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.

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