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    У Києві судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів

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    Шахраї&nbsp;обмінювали справжні гроші на сувенірні - У Києві судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів
    Шахраї обмінювали справжні гроші на сувенірні
    Фото: Нацполіція

    Шахраї вигадали спритну схему видурювання заощаджень

    Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, які виманювали у пенсіонерів гроші, представляючись працівниками соціальних служб. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Затримали зловмисників у листопаді минулого року. Група складалася із двох жінок та двох чоловіків. Усі вони є громадянами сусідньої держави. Шахраї вигадали спритну схему видурювання заощаджень.

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    «Спочатку вони телефонували людям поважного віку, представлялися працівниками соціальних служб та розповідали про неіснуючу «грошову реформу» - нібито терміново необхідно замінити старі купюри на нові. Спритниці дізнавалися, скільки заощаджень мають пенсіонери та в яких купюрах. Далі повідомляли, що за кілька годин до них завітають соцпрацівники, щоби здійснити заміну. По факту зловмисниці обмінювали справжні гроші на сувенірні. Чоловіки ж в цей час чатували на вулиці», - розповіла заступник начальника відділу слідчого управління поліції Києва Олександра Тришневська.

    Деякі жертви під час візиту зрозуміли, що їх намагаються ошукати і відмовлялися передавати кошти шахрайкам. Тоді одна із них била пенсіонерів, а інша забирала у них гроші.

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    У Києві судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів
    У Києві судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів
    У Києві судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів
    У Києві судитимуть іноземних шахраїв, які грабували пенсіонерів

    Слідчі столичної поліції повідомили чотирьом фігурантам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним на час розслідування суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю застави.

    Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до суду. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 49-річного уродженця Республіки Грузія, який за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми ошукав громадян на суму понад 200 тисяч гривень.

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