Bitcoin вперше з 2017 року піднявся вище $18 тисяч

Вартість біткоїна наближається до історичного максимуму

Курс криптовалюти Bitcoin зранку 18 листопада виріс на 8,6% і досяг $18 тисяч на біржі Binance.

Про це повідомляє Coinmarketcap. Це сталося вперше з 2017 року. Згодом вартість криптовалюти знову знизилась. На цю годину вона становить $17 746,41 USD з 24-годинним обсягом торгів у $48 875 279 853.

Bitcoin продовжує зростання, яке відбувається у листопаді на фоні виборів у США. Зокрема 17 листопада Bitcoin вперше з січня 2018 роки піднявся вище $17 тис.

Найдорожче біткойн торгувався у грудні 2017 року. Тоді він коштував $19 511.

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

Про те, що курс Bitcoin може почати суттєво зростати криптовалютні аналітики почали говорити ще навесні. 11 травня в мережі Blockchain відбувся третій за всю історію так званий халвінг Bitcoin (від англ. halving – вполовинення). Це зменшення удвічі винагороди майнерам за додачу ними нового блоку в Blockchain.

На практиці зменшення винагороди означає зменшення в два рази темпів видобутку криптовалюти. Сьогодні видобуто 18,5 млн Bitcoin з 21 млн можливих. Тобто, чим повільніше видобувають нові віртуальні монети, тим більшу цінність здобувають вже існуючі в обігу.

На підвищення вартості Bitcoin також вплинули прогнози щодо політичної та економічної нестабільності в 2020-2021 роках на фоні пандемії коронавірусу. Це і від'ємні ставки дохідності за борговими інструментами багатьох розвинених країн світу, зростання світового боргу, уповільнення виробництва та інші.