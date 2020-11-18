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    Bitcoin вперше з 2017 року піднявся вище $18 тисяч

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    <span>Bitcoin продовжує зростання</span> - Bitcoin вперше з 2017 року піднявся вище $18 тисяч
    Bitcoin продовжує зростання

    Вартість біткоїна наближається до історичного максимуму

    Курс криптовалюти Bitcoin зранку 18 листопада виріс на 8,6% і досяг $18 тисяч на біржі Binance.

    Про це повідомляє Coinmarketcap. Це сталося вперше з 2017 року. Згодом вартість криптовалюти знову знизилась. На цю годину вона становить $17 746,41 USD з 24-годинним обсягом торгів у $48 875 279 853.

    Bitcoin продовжує зростання, яке відбувається у листопаді на фоні виборів у США. Зокрема 17 листопада Bitcoin вперше з січня 2018 роки піднявся вище $17 тис.

    Найдорожче біткойн торгувався у грудні 2017 року. Тоді він коштував $19 511.

    З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

    Про те, що курс Bitcoin може почати суттєво зростати криптовалютні аналітики почали говорити ще навесні. 11 травня в мережі Blockchain відбувся третій за всю історію так званий халвінг Bitcoin (від англ. halving – вполовинення). Це зменшення удвічі винагороди майнерам за додачу ними нового блоку в Blockchain.

    На практиці зменшення винагороди означає зменшення в два рази темпів видобутку криптовалюти. Сьогодні видобуто 18,5 млн Bitcoin з 21 млн можливих. Тобто, чим повільніше видобувають нові віртуальні монети, тим більшу цінність здобувають вже існуючі в обігу.

    На підвищення вартості Bitcoin також вплинули прогнози щодо політичної та економічної нестабільності в 2020-2021 роках на фоні пандемії коронавірусу. Це і від'ємні ставки дохідності за борговими інструментами багатьох розвинених країн світу, зростання світового боргу, уповільнення виробництва та інші.

     

    Теги: бізнес Біткоїн криптовалюта
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