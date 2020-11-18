Десять тенденцій. Що чекає на людство у 2021 році – прогноз The Economist

Перша тенденція – це «боротьба за вакцину проти коронавірусу»

Із наближенням 2021 року аналітики складають прогнози на найближче майбутнє. Так, журнал The Economist, зокрема, прогнозує десять тенденцій, які чекають на людство в наступному році.

Перша тенденція, це «боротьба за вакцину проти коронавірусу». У міру того, як перші вакцини стануть доступними в більш широкому масштабі, фокус зміститься з героїчних зусиль, спрямованних на їх розробку до не менш важкого завдання рівномірного розподілу цих вакцин. «Вакцинна дипломатія» супроводжуватиме внутрішні суперечки в країнах та міжнародні суперечки, стосовно того, хто і коли повинен отримати вакцину. Однак, знайдеться багато людей, які відмовляться від вакцини, навіть якщо їм її запропонують.

Друга тенденція – це нерівномірне відновлення економіки. Оскільки економіка неабияк постраждала від пандемії, відновлення буде нерівномірним та хитким, адже локальні спалахи хвороби та стихійні спади будуть то з’являтися, то зникати, а уряди спробують «оберігати» компанії від ризиків банкрутства та допомагати тим, хто втратив роботу. При цьому, розрив між «сильними та слабкими фірмами» збільшиться.

Третя тенденція, це намагання «налагодити зламаний світовий порядок». Наскільки новообраний американський лідер Джо Байден зможе виправити «міжнародний безлад» та повернути світ до дотримання порядку, заснованого на правилах? Паризький кліматичний договір та Іранська ядерна угода - очевидні початкові кроки. Але «руйнування глобального порядку» передує президентству Дональда Трампа, і, швидше за все, така негативна тенденція не буде зупинятися.

Четверта тенденція, це ще більше зростання напруженості між США та Китаєм. Не варто чекати, що Байден припинить торговельну війну з Китаєм. Швидше за все, він спробує налагодити стосунки з союзниками, щоб отримати перевагу в цій торговельній війні. Багато країн від Африки до Південно-Східної Азії роблять все можливе, щоб зберігати нейтралітет, коли дві потужні країни вступили у протистояння.

П’ята тенденція, це «протистояння потужний компаній», зокрема технологічних гігантів. Саме технологічні компанії стали одним із фронтів конфлікту між США та Китаєм, і це стосується не лише компаній Huawei та TikTok. Загалом, бізнес стане ще більш серйозним геополітичним полем битви. Окрім «тиску зверху», керівники компаній зіштовхнуться і з «тиском знизу», оскільки працівники та клієнти буду вимагати, щоб вони зайняли чітку позицію стосовно зміни клімату та соціальної справедливості.

Шоста тенденція, це «визначення ролі новітніх технологій у житті людей». У 2020 році пандемія прискорила прийняття багатьох «технологічних форм життя» - від відеоконференцій та Інтернет-магазинів до віддаленої роботи та дистанційного навчання. У 2021 році стане зрозуміло, чи будуть такі зміни довготривалими.

Сьома тенденція, це «менш вільний світ». Сфера туризму стане не такою масштабною, а також значно модифікується, акцент зміститься з міжнародних подорожей на «внутрішні подорожі». Авіакомпанії, мережі готелів та виробники літаків будуть «боротися за виживання», як і університети, які значною мірою покладаються на іноземних студентів. «Міжкультурна взаємодія» також постраждає.

Восьма тенденція - людство отримає реальну можливість боротися з проблемою зміни клімату. На фоні глобальної кризи є шанс вжити заходів щодо зміни клімату, оскільки уряди інвестують у досягнення кліматичної нейтральності. Однак, важко сказати, наскільки амбітними будуть зобов’язання країн щодо скорочення шкідливих викидів на кліматичній конференції ООН.

Дев’ята тенденція – 2021 рік стане «роком дежавю». Багато важливих заходів, які були заплановані на 2020 рік, ймовірно, будуть проводитися у 2021 році, для прикладу, це стосується Олімпійських ігор та багатьох інших політичних, спортивних та комерційних подій.

Десята тенденція - світ буде на межі нових викликів та ризиків. Академіки та аналітики, багато з яких роками попереджали про небезпеку пандемії, спробують використати вузьке вікно можливостей, щоб змусити політиків серйозніше ставитися до своїх обов’язків та бути більш поміркованими і далекоглядними.

Наступний рік обіцяє бути особливо непередбачуваним, враховуючи ситуацію з пандемією, нерівномірним відновленням економіки та нестабільною геополітикою. Залишається лише сподіватися, що 2021 рік допоможе людству покращити своє життя та гідно прийняти усі нові потенційні виклики, резюмує журнал.