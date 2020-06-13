Активісти закликають прийти до Верховного Суду, де Суркіси судитимуться з Приватбанком «за мільярди гривень»



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Від рішення Великої палати Верховного Суду в цій справі залежать як купа справ з націоналізації Приватбанку в загальному, так і доля конкретних справ щодо Суркіса, в тому числі і справи про виплату $250 мільйонів - активіст

Верховний Суд буде вирішувати чи можна Суркісам, Медведчуку, Коломойському і іншим олігархам за допомогою суддів грабувати державу на сотні мільйонів і мільярди гривень, - Швець

Активісти скликають всіх прийти у понеділок, 15 червня о 10:30 до Верховного Суду, «де буде вирішуватися доля мільярдів гривень, які Суркіси і Коломойський хочуть витягнути з нашої держави». Про це повідомив співзасновник партії «Демократична сокира» Антон Швець на своїй сторінці у Facebook

«Це засідання вирішальне, по-своєму епохальне, як для української банківської і фінансової системи, так і для України в цілому. Від рішення Великої палати Верховного Суду в цій справі залежать як купа справ з націоналізації Приватбанку в загальному, так і доля конкретних справ щодо Суркіса, в тому числі і справи про виплату $250 мільйонів. Крім того від Верховного Суду будуть залежати і долі багатьох інших банків-смітників виведених з ринку», - написав Швець.

Активіст наголосив, що «по суті, Верховний Суд в понеділок буде вирішувати чи можна Суркісам, Медведчуку, Коломойському і іншим олігархам за допомогою суддів першої та другої інстанції грабувати державу на сотні мільйонів і мільярди гривень».

Нагадаємо, у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ і акціонерів «Приватбанку» прийняв рішення про націоналізацію банку. Держава в особі Мінфіну отримало 100% в капіталі «Приватбанку».

Члени сім'ї Суркісів намагаються довести в суді, що не є особами, пов'язаними з ексвласниками «Приватбанку».

Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури гроші на їх рахунках в Приватбанку були стягнуті на користь держави.

Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада 2017 року зобов'язав «Приватбанк» повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд грн, $266,2 тис. і 7,8 тис. євро. 27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом сім'ї Суркісів: Ігоря, Григорія, Рахміль (батько Ігоря й Григорія), Марини (дочка Ігоря), Світлани (дочка Григорія) Суркісів й Поліни Ковалик (дружина Григорія). Вони просили скасувати рішення НБУ №105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані інсайдерами «Приватбанку».

До відома, 27 квітня Велика палата Верховного Суду відклала на невизначений термін рішення у справі, де Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через постійний тиск.

Як повідомлялося, Верховний Суд назвав винних у тиску щодо справи Приватбанку.