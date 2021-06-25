Проєкт податкових змін призведе до росту корупції, гроші можна знайти, якщо навести лад з «тіньовиками», – експерт

«Уряд має вирішити питання наповнення бюджету без підвищення податків», – вважає Дмитро Мартинюк

Зміни податкового законодавства, ініційовані урядом (законопроект 5600), можуть призвести до зростання корупції, уряд має інші інструменти для забезпечення наповнення держбюджету. Про це заявив виконавчий директор компанії ІМК Дмитро Мартинюк.

«Будь-яка зміна автоматично несе за собою необхідність податкової коректно і чітко подати, як це буде розраховано, в якому вигляді це буде розраховуватися, як це буде працювати. І дійсно є великі побоювання, що це приведе до маніпуляцій і корупції. Тому що дуже багато ініціатив у нашій державі рано чи пізно приводять до корупції», – сказав Мартинюк.

На його думку, уряд має вирішити питання наповнення бюджету без підвищення податків.

«Якщо вже говорити про бюджет, про його наповнення, то краще сідати і конкретно обговорювати. І. можливо, окремим законопроєктом вносити ініціативи по ресурсним надбавкам», – зазначив Мартинюк.

За його словами, у влади є всі інструменти для того, щоб навести порядок у податковій сфері – для цього потрібно налагодити адміністрування існуючих податків, та вивести бізнес з «тіні». Це забезпечить зростання надходжень до бюджету, необхідне уряду.

«Інструментів, які є зараз у держави і податкової, більш ніж достатньо. Якби було бажання дійсно навести порядок і наповнити бюджет, то ними можна було б абсолютно нормально користуватися», - підсумував Мартинюк.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що цей запропонований законопроєкт є неприйнятним для бізнесу і він має бути відхилений.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.