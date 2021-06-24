Майже півтори тисячі за гектар: українців планують обкласти новим податком на землю

Екснардеп Попов: «Єдина логіка запровадження податку – підштовхнути селян до продажу паїв»

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт №5600 про підвищення цілого ряду податків, то українцям доведеться платити в казну за клаптик землі від 50 соток. Про це написав екснардеп та громадський діяч Ігор Попов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні податковий комітет Верховної Ради розглянув і рекомендував до ухвалення законопроєкт №5600 про підвищення цілого ряду податків. Найбільш контраверсійна норма – запровадження податку на власників земельних паїв. Якщо зараз ділянки до 2 га не оподатковуються, то автори закону пропонують стягувати податок з 50 соток і більше, тобто фактично навіть з багатьох городів і присадибних ділянок».

За словами Попова, очікувана сума оподаткування може стати непосильною ношею для селян. «Сума податку складе близько 1400 грн за гектар, що для мешканців сільської місцевості виглядає явно надмірною. Єдина логіка запровадження податку – підштовхнути селян до продажу паїв», – написав Попов.

Як раніше писав «Главком», народна депутатка Вікторія Гриб заявила, що урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600)» загрожує інвестиційному клімату в Україні та значно розширює повноваження податкової служби, тож потребує серйозного доопрацювання.

Нагадаємо, державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру розробляє систему моніторингу земельних відносин, необхідну для своєчасного запуску ринку землі. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, в системі будуть відображатися дані Державного земельного кадастру та реєстру прав на нерухоме майно, транзакції із земельними ділянками, податки на землю, судові спори та дані про приватизацію.