Податок на «гріх». Чи врятує бюджет пачка сигарет за 200 гривень?

Що буде, якщо Україна вирішить підвищити податки на тютюнові вироби?

У Верховній Раді обговорюється можливість введення ще одного податку на тютюнові вироби, який буде цільовим –тобто гроші будуть направлятися на певні потреби, зокрема, на медицину, наприклад, до «ковідного фонду». Про це нещодавно заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Момент для такої заяви був обраний більш ніж вдалий: в країн вирує пандемія коронавірусу, грошей не вистачає, тому ще один податок на «гріх» буде не лише корисним, а й виправданим. Хоча Радуцький поки лише повідомив про новий податок, але ніяких конкретних дій не вжив – жодного проєкту закону з цього приводу він не подав до парламенту.

За даними джерел у Верховній Раді, ідея підвищення податків закинута депутатам організацією «Центр громадського представництва «Життя», що фінансується американським мільярдером Майклом Блумбергом. Вона розробила нову, агресивну стратегію просування своїх антитютюнових ініціатив. Те, як ця стратегія реалізується вже зараз, видно, щонайменше, по декількох проектах. Мета кожного з них – позитивно вплинути на здоров'я українців. Принаймні, так декларується публічно. Але потрібно розуміти, Антитютюнове лобі активно намагається виправдовувати своє існування, отримувати нові гранти і постійно говорить про збільшення доходів бюджету за рахунок тютюнових виробів. Та головний ефект такої активності зворотний: легальні виробники заробляють все менше – відповідно менше вигоди від цього і державі.

Бажання і головне завдання «Центру громадського представництва «Життя», а також депутатів і експертів, які приєдналися до них, – «притиснути» легальні тютюнові компанії до стіни податками і численними обмеженнями. Але така стратегія нерідко йде всупереч з рекомендаціями ВООЗ – однієї з найавторитетніших організацій у боротьбі з тютюном. Антитютюнове лобі, намагаючись виправдати те, що воно робить, використовує навіть псевдодослідження про користь підвищення податків.

Сигарети по 200 гривень

Ідею, озвучену Радуцьким, про ще один податок на сигарети піар-машина «Життя» розкручує і всіляко підтримує. І днями депутат зробив більш конкретну заяву: на його думку, за допомогою податків необхідно довести вартість пачки звичайних сигарет до 200 гривень, тобто зробити їх дорожче в чотири-п'ять разів. Нібито це принесе бюджету додаткові 6 млрд грн.



Але проблема в тому, що при підвищенні податків збори не виростають прямо пропорційно. Арифметично – так, фактично – ні, оскільки підвищення податків і, відповідно цін, веде до скорочення споживання, виробництва, продажу і, як нескладно здогадатися, до скорочення податків, що сплачуються. Для того, щоб хоч якось розраховувати на зростання надходжень до казни, підвищувати податки або вводити нові можна лише за умови зростання економіки і доходів населення. В даний час спостерігаються протилежні явища. І як би ми не ненавиділи дим від сигарет, саме тютюнові вироби дають бюджету одні з найбільших доходів, при тому що споживання і виробництво рік до року скорочуються.

«Всі методи, які йдуть від сьогоднішньої влади, спрямовані на те, щоб вже здерти з людей не тільки шкуру, а й м'ясо... Замість того, щоб піднімати економіку і завдяки цьому збільшувати ресурси і бюджету, і приватного бізнесу, вони душать їх», – так оцінив ідею Радуцького екс-міністр економіки України, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

Економіст Борис Кушнірук впевнений, що наповнення «ковідного фонду» за рахунок збільшення ціни на тютюнові вироби призведе до карколомного зростання контрафакту і контрабанди. Він вважає, що автори ідеї з новим податком проявили повну некомпетентність, заявивши про збільшення ціни за пачку сигарет до 200 гривень.

«В економіці так не працює. Є такий вислів: «Що потрібно робити, щоб корова більше давала молока і менше їла? Менше її годувати і більше доїти». Що вийде? Підвищення акцизів, які зараз і без того високі, в реальності веде до стрімкого зростання нелегального ринку... Очевидно, що не можна просто підвищувати акциз, тому що вам так подобається. Ви повинні виходити з реальних рівнів добробуту і звикання споживачів до нових цін, – пояснює економіст. – Якщо ви просто хочете підвищити податок, тому що вам так хочеться, то це не призведе до того, що у вас буде більше надходжень до держбюджету або люди будуть менше курити».

Нагадаємо, що в Україні ухвалений план щорічного підвищення податків на сигарети на 20% до 2025 року, щоб ставка акцизів досягла прийнятого в Європі рівня – 90 євро за 1000 сигарет. Кушнірук впевнений, що саме таке підвищення і стало причиною, за якою в Україні вже виріс нелегальний ринок, на якому сигарети продаються набагато дешевше легальних і з них ніякі податки не сплачуються.

Згідно з останніми результатами дослідження компанії Kantar, частка підробок на ринку зросла до 1,3%, а частка контрабанди - до 6,9% станом на серпень. Втрати бюджету оцінюються в 4,5 мільярда гривень.

Те, що пропонує Радуцький, прямо веде до ще більшого зростання нелегального ринку і скорочення зборів до бюджету. Але він, на думку експертів-економістів, політик, тому його слова цілком можна списати на банальний популізм.

Але кампанія, яка розпочалася на підтримку цієї ідеї, свідчить, що Радуцький не один в цій історії.

Урок математики. 3 клас

Дуже здивований також редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко, коли дізнався, що організація «Життя» оприлюднила дослідження оподаткування тютюнових виробів в Україні, яке провели Київська школа економіки, VoxUkraine і некомерційна організація Campaign for Tobacco-Free Kids.

Що буде, якщо антитютюнового лобі дозволити підвищувати податки?

Ініціатори і виконавці цього дослідження дійшли до висновку, що існуючий графік підвищення акцизів матиме кращі фінансові наслідки для бюджету, ніж той, який нібито пропонують тютюнові компанії.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що жодна тютюнова компанія, що працює в Україні, не вимагає знизити темпи підвищення акцизів. Навпаки, вони вже давно офіційно заявили, що прийнятий план підвищення податків їх цілком влаштовує, тому що він зрозумілий і прогнозований. Головне для них, щоб на тлі цього значного зростання податків ні у кого не засвербіли руки піднімати їх ще більше.

Цікаво, що саме дослідження Київської школи економіки, про яке «Життя» разом з економістами розповіли на спеціально скликаній прес-конференції, знайти не так вже й просто.

«Рівно тиждень я просив координатора Київської школи економіки надати мені матеріали дослідження, яке представники КШЕ разом з лобістами підвищення акцизних ставок презентували 1 жовтня на прес-конференції. Зрештою мене відправили... на сайт школи, де висить короткий виклад усього того, що було презентовано на прес-конференції. Але не саме дослідження. Кому цікаві деталі – велкам на сайт школи, там висить чотирьохсторінкових документ, якщо зумієте роздобути саме дослідження – із задоволенням отримав би», – розповів Крамаренко.

Він зазначив, що антитютюнові лобісти старанно ігнорують реальність, а саме – вже відомі наслідки попередніх підвищень ставок акцизного збору: «Про ці наслідки вичерпно сказано в звіті Рахункової палати за 2019 рік... Частка нелегального сегменту (ринку тютюну – ред.) становила в 2018 році 4,5%. При цьому лобісти підвищення акцизу стверджують, що поточний рівень тіні вже складає 5,5% (вже 6,9% – ред.). І що цей рівень тінізації не зростатиме, незважаючи на посилення податкового навантаження. Що ми бачимо за показниками тіні? Попереднє підвищення податкового навантаження збільшило тінь приблизно на 2/9. І, зрозуміло, частка тіні буде рости далі. В результаті розпочате в 2017 році стрімке поетапне підвищення акцизного навантаження може привести протягом 4-5 років до подвоєння частки тіньового сектора (11-14% - ред.)».

За даними журналіста, рівень виконання надходжень від акцизного збору за 2019 рік – всього 76,5%. Тобто план надходжень, побудований за принципом «надходження = зменшився обсяг легального продажу * збільшена ставка акцизного збору» показав повний провал. «Тому що розраховували, що покупці будуть купувати сигарети, різко подорожчали в легальній торгівлі, а вони не стали», – пояснює Крамаренко.

Тому, якщо називати речі своїми іменами, автори видали за дослідження просте арифметичне рівняння типу х = y + z, в якому немає невідомих. Якби такі рівняння працювали в реальному житті, ми були б країною, де кожен був би мільярдером.

Існує два параметри, за якими визначають доступність легальних сигарет для споживачів: частка щоденного доходу і кількість часу, що витрачається на заробляння грошей на купівлю пачки сигарет.

У 2018 році, тобто на другий рік планового зростання акцизів на 20%, українці витрачали на сигарети 21% свого щоденного доходу. На четвертий рік зростання податків курці віддають на сигарети вже 25% свого доходу. Яку частину свого доходу, на думку авторів дослідження, вони будуть витрачати в 2025 році?

На купівлю пачки сигарет українець витрачає 60 хвилин своєї праці, поляк - 18 хвилин, а американець - 12. При цьому в Україні сигарети в середньому коштують 2,16 євро, в Польщі - 4,76, в США - 8. Це означає, що українцю потрібно працювати більше, щоб купити той товар, який в Україні до того ж дешевше, ніж в інших країнах, і, відповідно, американцю потрібно працювати менше, щоб купити найдорожчий товар. Скільки українці будуть витрачати часу на працю, щоб купити пачку сигарет, в 2025 році?

Відповідей на ці питання експерти, які готували дослідження, не дає. Але щоб закріпити в суспільній свідомості, що таке зростання акцизів – це дуже добре, Павло Яворський, дослідник Київської школи економіки, ще раз показав свої висновки про те, що існуючий план зростання податків нібито дає свої плоди: курять все менше, а грошей в бюджет приходить нібито все більше.

І лише в кінці він визнав: «Оскільки більшу частину нелегальної торгівлі становить нелегально ввезена продукція, існує потреба в дослідженні цього питання і попередженні контрабанді».

І тут важливо підкреслити, що продумана податкова політика і боротьба з нелегальним ринком – завдання комплексне. Не можна вивчити лише одну сторону проблеми і давати поради, не вивчивши іншу.

Антитютюнове лобі постійно вказує на європейські акцизи і високі ціни на сигарети, що, за їхніми словами, веде до скорочення тютюнопаління та збільшення надходжень від збору акцизних податків. Але вони не враховують різні рівні доходів європейців і українців. Саме тому, що сигарети стають непомірно дорогими, і ті, і інші починають купувати контрабанду і підробки. Польща, яка кілька років тому різко і суттєво підняла акцизи, проблему контрабанди не вирішила до цього дня.

ВООЗ і нині там

Оскільки згадане дослідження не було сприйнято експертним співтовариством, українські активісти з «Життя» залучили до допомоги найавторитетнішу в світі організацію в боротьбі з тютюном – Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Керівник «Життя» Лілія Олефір повідомила в своєму Facebook про те, що тепер ще й Європейське регіональне бюро ВООЗ дало оцінку акцизній політиці в Україні. Більшою мірою, ця оцінка була спрямована проти спроб деяких тютюнових компаній згладити різке підвищення акцизів на їх альтернативні тютюнові продукти. У цьому документі ВООЗ підняла питання планового підвищення акцизів на традиційні сигарети на ті самі 20% - тобто на прохання «Життя» ВООЗ зробила те саме, що і КШЕ. І, зрозуміло, ВООЗ теж вважає, що це буде мати позитивний ефект для бюджету і здоровоохраненія. І таким самим простим арифметичним шляхом показала, що якщо підвищувати акцизи на 10%, то бюджет отримає менше.

Але зниження темпів зростання податків експертами розглядається виключно в контексті протидії зростанню нелегального ринку, а не лише тому, що хтось хоче менше платити податків. І якщо великий ріст податків спровокував зростання контрабанди і контрафакту, то це треба обов'язково врахувати і внести корективи в податкову політику, вважають вони.

Так ось несподівано для антитютюнового лобі України ВООЗ наочно продемонструвала, що при нинішньому зростанні податків буде рости й нелегальний ринок, але якщо взяти якийсь ніким не заявлений план тютюнових компаній знизити щорічне підвищення з 20 до 10%, то нелегальний ринок рости припинить.



З наведеного ВООЗ графіку видно, що у експертів цієї організації є надія, що план підвищення акцизів на 20% даватиме бюджету України близько 100 млрд грн до 2025 року, а якщо на 10%, то вийде на 30 мільярдів менше. Різниця не на користь міфічного плану тютюнових лобістів? Так. Але є одне але.

Якщо при підвищенні акцизів на 10% на рік нелегальний ринок до 2025 року не буде рости, як упевнені у ВООЗ, то щорічні втрати, як і в цьому році, будуть складати приблизно 4,5-5 мільярдів, і сумарно до 2025 року бюджет не дорахується тих самих 30 мільярдів. Але якщо все залишиться як є (або ж депутати таки напишуть обіцяний законопроект про новий податок), на чому наполягають антитютюнові активісти, масштаби втрат бюджету будуть рости все більшими й більшими темпами.

Таким чином, всі зусилля, кинуті на боротьбу з легальними виробниками тютюнових виробів, принесуть надзвичайний прибуток нелегальним гравцям.

Інна Михайлівська, для «Главком»