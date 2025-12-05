Головна Гроші Економіка
Скільки українці задонатили на банки та фонди за 2025 рік. Фонди рекордсмени

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
1,8 млн українців донатять на волонтерські банки
фото з відкритих джерел

Фонд Повернись живим: «На динаміку волонтерства та благодійності впливають зміни в країні та на фронті»

Українці продовжують щодня відкривати збори, збирати кошти на потреби ЗСУ під час повномасштабної війни. Скільки українцям вдалося задонатити коштів у 2025 році та які фонди зібрали рекордні суми пожертв, йдеться в дослідженні Опендатабот, передає «Главком».

Частіше збором коштів займаються волонтери. Станом на грудень 2025 року в Україні зареєстровано 11 792 тис. волонтерів у реєстрі ДПС. За 2025 рік кількість офіційних волонтерів зросла лише на 11 %. До того ж на початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.

Як та скільки донатів збирають банки

фото: скриншот Опендатабот

Минулого року українці менше донатили у фонди, проте збори в банках Монобанку збиралися краще. Але у 2025 році сума пожертв скоротилась на 19 %, проте фонди зібрали на третину більше, за три попередні роки.

За даними Опендатабот, за місяць середня сума, яку збирають у банки щомісяця становить 2,95 млрд грн. За останні 11 місяців 2025 року українці зібрали в банки 32,47 млрд грн.

Зазначається, що 1,8 млн людей донатять на волонтерські банки. «Трохи зменшилась середня сума донату цьогоріч: 392 грн проти 413 грн торік. Ймовірно, тренд на скорочення суми донатів пов’язаний із тим, що допоміжних банок побільшало на 14 %. Так, цьогоріч відкривають близько 169 тис. банок на місяць. Водночас усе більше зборів створюють одні й ті самі люди: 136 тис. власників банок на місяць проти 116 тисяч торік», – йдеться в дослідженні.

Скільки пожертв вдалося зібрати фондам у 2025 році

фото: скриншот Опендатабот

У 2025 році найбільше пожертв вдалося зібрати фондам United24 , «Повернись живим» та фонд «Притули». Йдеться про 105,87 млрд грн, що на 37 % більше, ніж за 3 попередні роки разом. Найбільше із цих коштів, а саме 73 % припадає на United24, за цей рік йому вдалося зібрати 77,7 млрд грн. Ці показники є більшими втричі за 2022 рік, який вважали найбільшим за пожертвами. Із цих коштів 1 % донатів відправили на гуманітарні потреби, а інша сума для ЗСУ.

У фонді Повернись живим зібрали 26,2 млрд грн із початку 2025 року, що перебільшує пожертви в 4,4 рази за 2022 рік. Фонду «Притули» вдалося зібрати 1,97 млрд грн, за 2025 рік сума пожертв фонду зросла на чверть. «Щороку фандрейзинг стає складнішим передусім через економічні фактори. Люди та бізнес працюють у непростих умовах четвертого року повномасштабної війни, і це природно впливає на динаміку донатів. Попри це, українці продовжують підтримувати Сили Оборони, і ця підтримка дозволяє Фонду системно закривати ключові потреби військових», – повідомив Андрій Шувалов, директор Фонду Сергія Притули.

Які місяці були рекодними за пожертвами для фондів цього року

Щодо місяців, коли українці краще донатили, називають жовтень. Він був успішним для United24. Тоді сума донатів зросла вдвічі й до фонду надійшло 19,7 млрд грн, ця сума більше за всі донати фонду за три попередні роки разом. У фонді «Притули» найбільшим за кількістю донатів став листопад, коли йому вдалося зібрати 310 млн грн, що більше за середній показник пожертв за місяць.

У фонді Повернись живим розповіли, що на динаміку волонтерства та благодійності впливають зміни в країні та на фронті. Зазначається, що у 2014 році йшлося про потреби в бронежилетах, то сьогодні ЗСУ потребують повного забезпечення дронами, зв’язком, транспортом, зброєю тощо.

«Ми не можемо сказати, що рівень донатів знизився, втім відзначаємо певний перерозподіл. У порівнянні навіть із 2022 роком, коли люди донейтили великим фондам, яким довіряли, сьогодні майже в кожного в родині є батько, син, чоловік, брат тощо, хто безпосередньо перебуває у війську. Відповідно, замість «закинути» донат на фонд, рідні очікувано спочатку закривають потребу конкретного військового. Ще один виклик – економічна ситуація в країні: у людей стає менше коштів, відповідно, менше можливості допомагати. Втім, ми не втомлюємось наголошувати, що маленькі донейти дуже важливі, особливо на поточні рахунки фонду – адже ці кошти дозволяють нам тут і зараз реагувати на запити військових і оперативно закривати потребу, інколи за лічені дні; Зокрема, для найгостріших напрямків фронту на кшталт підсилення Покровського та Гуляйпільського напрямків», – коментують у Повернись живим.

Нагадаємо, скільки донатів зібрали найбільші фонди України у 2024 році. Три найбільші благодійні фонди України торік зібрали 24,1 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот». Найбільше донатів того року зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ. Загалом за три роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Варто зауважити, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювались та спрямовувались на допомогу ЗСУ фондом United24.

