Британія готова передати Україні 8 млрд євро заморожених російських активів – The Times

Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України

Ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки

Уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

За інформацією газети, в рамках міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України.

Зазначається, що ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, як для продовження війни, так і для фінансування відновлення країни в разі укладення мирної угоди.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні. Повідомлялося, що Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Раніше повідомлялося, що голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який є впливовою фігурою в РФ, попередив, що якщо Європейський Союз використає заморожені суверенні активи Росії (сума яких становить близько €140 млрд) для фінансування кредиту Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, що може тривати 50 «років навіть після встановлення миру».

До слова, Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею репараційного кредиту для України на 140 млрд євро. План передбачав, що Європейський центральний банк виступить як «останній кредитор» для Euroclear та надасть гарантії щодо ліквідності механізму. За задумом ці кошти можна було б використати для фінансування потреб України після вторгнення Росії. Однак банк, за словами джерел видання, дійшов висновку, що така схема виходить за межі його мандату, так як за умовами договорів ЄС центральні банки не мають права безпосередньо фінансувати державні витрати або виступати гарантами таких позик.