Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Британія готова передати Україні 8 млрд євро заморожених російських активів – The Times

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Британія готова передати Україні 8 млрд євро заморожених російських активів – The Times
Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України
фото з відкритих джерел

Ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки

Уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

За інформацією газети, в рамках міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України.

Зазначається, що ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, як для продовження війни, так і для фінансування відновлення країни в разі укладення мирної угоди.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні. Повідомлялося, що Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Раніше повідомлялося, що голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який є впливовою фігурою в РФ, попередив, що якщо Європейський Союз використає заморожені суверенні активи Росії (сума яких становить близько €140 млрд) для фінансування кредиту Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, що може тривати 50 «років навіть після встановлення миру». 

До слова, Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею репараційного кредиту для України на 140 млрд євро. План передбачав, що Європейський центральний банк виступить як «останній кредитор» для Euroclear та надасть гарантії щодо ліквідності механізму. За задумом ці кошти можна було б використати для фінансування потреб України після вторгнення Росії. Однак банк, за словами джерел видання, дійшов висновку, що така схема виходить за межі його мандату, так як за умовами договорів ЄС центральні банки не мають права безпосередньо фінансувати державні витрати або виступати гарантами таких позик.

Теги: Україна Велика Британія Єврокомісія військові фінансування Андрій Костін Європейський Союз Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 грудня Віткофф зустрінеться з Путіним для перемовин щодо мирного плану із завершення війни в Україні
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
2 грудня, 13:32
Нідерланди та Україна розпочнуть спільне виробництво дронів
Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів
1 грудня, 15:01
Нові виплати допоможуть родинам не вплинуть на збільшення народжуваності
Нові виплати за народження дитини: демографиня пояснила, чому фінансових стимулів недостатньо
28 листопада, 07:18
За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру
Європейський мирний план для України: газета The Telegraph опублікувала усі пункти
23 листопада, 20:22
Ден Дрісколл разом зі своєю командою прибув 22 листопада до Женеви
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
22 листопада, 17:28
Готуємось до зими 2025-2026 та відключень світла
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
12 листопада, 21:30
Донбас недоімперії захопити не вдасться
Коли припиняться бойові дії: сценарії та ризики
10 листопада, 12:10
Тривалий час «тіньовий» ринок рідин не сприймався як щось серйозне та загрозливе
Яку частку ринку легальних тютюнових виробів відкусили нелегальні вейпи? Названо цифру
8 листопада, 14:01
Україна сьогодні живе на зовнішніх дотаціях, але не може нескінченно підтримувати макростабільність «на диханні донорів»
Дисбаланс зовнішньої торгівлі: як уникнути краху
8 листопада, 12:12

Економіка

Британія готова передати Україні 8 млрд євро заморожених російських активів – The Times
Британія готова передати Україні 8 млрд євро заморожених російських активів – The Times
Держбюджет України на 2026 рік: МВФ дав попередню оцінку
Держбюджет України на 2026 рік: МВФ дав попередню оцінку
Орбан підвищить мінімальну зарплату на напередодні виборів у 2026 році
Орбан підвищить мінімальну зарплату на напередодні виборів у 2026 році
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Тимошенко назвала ухвалений Радою бюджет-2026 трагедією для України
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
Держбюджет-2026: основні напрями видатків
Держбюджет-2026: основні напрями видатків

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua