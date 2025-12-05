Головна Гроші Економіка
Курс валют на 5 грудня. Послаблено курс гривні до євро

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
НБУ встановив курс валют на 5 грудня
фото: прессслужба Нацбанка

НБУ знизив курс долара станом на п'яте грудня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 5 грудня. У п’ятницю курс долара становить 42,18 грн. Також послаблено курс євро до гривні. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс валют п'ятого грудня 2025 року

  • Курс долара станом на п'яте грудня становить  42,1838 грн (-2 коп.) за $1
  • Курс євро станом на п'яте грудня становить 49,2264 грн (+34 коп.) за €1.
  • Курс польського злотого станом на п'яте грудня 11,6340 грн. (+10 коп.) за 1zł1.

У четвер, 4 грудня, курс долара становив 42,20 грн. За даними НБУ на офіційному сайті, станом на ранок 5 п'ятого грудня, у банках долар продають за курсом 42,00-42,42 грн, євро за 49,00-49,49 грн, злотий за 11,40-12,00 грн.  У міжбанку курс долара 42,15-42,19 грн за $1 та 49,21-49,24 грн за €1.

Раніше «Главком» розповідав, де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць. У жовтні середня заробітна плата в Україні склала 26 913 гривень, що на 1,1% більше, ніж у вересні (26 623 грн).Найвищі зарплати традиційно фіксуються у столиці та промислових регіонах. Натомість найнижчі середні доходи зафіксовані в західних і північних областях.

Нагадаємо, що Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «120 років від дня народження Ніла Хасевича». Вона є продовженням серії монет «Видатні особистості України». Нова монета присвячена видатному українському художнику УПА та учаснику національно-визвольного руху Нілу Хасевичу.

Також повідомлялося, що Нацбанк висунув вимогу «Укрпошті», яка порушила вимоги законодавства на платіжному ринку. Повідомляється, що Департамент інтегрованого нагляду за банками Національного банку України після здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю «АТ Укрпошта» встановив порушення вимог. У НБУ зазначили, що «Укрпошта» має виправити порушення та провести відповідні заходи, щоб у майбутньому подібні випадки не повторювалися.

