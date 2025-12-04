Головна Гроші Економіка
Орбан підвищить мінімальну зарплату на напередодні виборів у 2026 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Орбан підвищить мінімальну зарплату на напередодні виборів у 2026 році
Орбан анонсував підвищення мінімалки на тлі стагнації економіки та наближення виборів
Угорський прем’єр анонсував підвищення мінімальної зарплати на 11%

Угорський прем’єр Віктор Орбан оголосив, що мінімальна зарплата в країні зросте на 11% у 2026 році. Рішення ухвалене на тлі економічної стагнації та наближення парламентських виборів, прем’єр сподівається, що вищі доходи стимулюватимуть витрати громадян. Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення ухвалене після досягнення угоди з роботодавцями та профспілками. Раніше планувалося підвищення на 13%, проте його переглянули після розчарування економічним зростанням Угорщини цього року.

Премʼєр Угорщини прогнозував економічний "стрибок" у 2025 році після років стагнації, але ВВП країни з початку року ледь зріс: у першому кварталі ВВП скоротився, а в третьому – економіка перебувала в стані стагнації.

Орбан розраховує, що більша зарплата спонукатиме громадян більше витрачати й таким чином стимулюватиме економіку. Такої політики уряд Угорщини дотримувався останні роки, підвищують зарплату навіть на тлі економічної стагнації.

Нагадаємо, що Віктор Орбан стверджує, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він отримав обіцянку щодо фінансової підтримки на випадок потенційного тиску на угорську економіку. 

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Теги: економіка міністр зарплата Віктор Орбан

