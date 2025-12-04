Головна Гроші Економіка
Держбюджет України на 2026 рік: МВФ дав попередню оцінку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Держбюджет України на 2026 рік: МВФ дав попередню оцінку
фото: glavcom.ua

Наразі команда МВФ оцінює повний текст бюджету

Команда Міжнародного валютного фонду наразі аналізує повний текст держбюджету України на 2026 рік, але попередньо зазначає, що загалом він узгоджується із зобов’язаннями країни в межах нової програми EFF. Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ухвалення бюджету на 2026 рік було одним із пріоритетних заходів, про які було домовлено з (українською – «Главком») владою», – зазначила представниця МВФ.

За словами Козак, наразі команда МВФ оцінює повний текст бюджету. «Але попередня оцінка свідчить, що він в цілому відповідає зобов'язанням за програмою», додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

Теги: МВФ Держбюджет

