Держбюджет України на 2026 рік: МВФ дав попередню оцінку

Наразі команда МВФ оцінює повний текст бюджету

Команда Міжнародного валютного фонду наразі аналізує повний текст держбюджету України на 2026 рік, але попередньо зазначає, що загалом він узгоджується із зобов’язаннями країни в межах нової програми EFF. Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ухвалення бюджету на 2026 рік було одним із пріоритетних заходів, про які було домовлено з (українською – «Главком») владою», – зазначила представниця МВФ.

За словами Козак, наразі команда МВФ оцінює повний текст бюджету. «Але попередня оцінка свідчить, що він в цілому відповідає зобов'язанням за програмою», додала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.