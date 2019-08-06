Погроза водоканалів перейти на погодинну подачу води – шантаж і спроба дискредитації ринку електроенергії, - експерт



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Водоканали завжди займались шантажем, прикриваючись своїм соціальним значенням - Асоціація енергетиків України

Якщо водоканали перейдуть на погодинну подачу води, то будуть отримувати ще менше грошей - Трохимець

Заява водоканалів про вимушений перехід на погодинну подачу води – це шантаж та спроба дискредитації нового ринку електроенергії.

Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву Асоціації водоканалів про можливість переходу на погодинну подачу води через нібито подорожчання для них електроенергії.

«Абсолютно нелогічною є погроза водоканалів про погодинну подачу води. А що від того зміниться? Подача води - це робота насосів, що її качають. Від того, що вони працюватимуть декілька годин замість 24, електроенергія дешевша для них не стане. Менше будуть споживати електроенергії? Так і води будуть менше продавати. Відповідно і грошей менше отримувати. Тому яким чином перехід на погодинну подачу вирішить проблему – невідомо», - написав експерт.

Експерт також вважає, що звинувачення з боку представника президента в уряді Андрія Геруса, який заявив, що проблеми виникли через недосконалість енергореформи, є безпідставними.



«Пан Герус, як представник президента в Кабміні, краще б написав алгоритм вирішення проблеми і подав його уряду, як свою пропозицію. Але він спроможний лише на написання дурнуватих постів, використовуючи різні приводи для дискредитації ринку електроенергії та нагнітання соціальної напруженості… Проблему вартості електроенергії для водоканалів можна було б вирішити, поклавши спеціальні обов`язки забезпечення нею на ДП «НАЕК «Енергоатом». Це, до речі, питання Кабміну, яке вирішується прийняттям відповідної постанови», - написав Трохимець.



Він звернув увагу, що водоканали є найбільш недобросовісними платниками. Це було і за старої моделі енергоринку. І, як тільки був запроваджений перший етап реформи з 1 січня 2019 року, саме водоканали стали першими клієнтами постачальника останньої надії, у якого тариф був значно вище сьогоднішньої ціни на електроенергію.



«Водоканали завжди займались шантажем, прикриваючись своїм соціальним значенням. Але відверту безгосподарність і халатність таким чином не вдасться приховувати - рано чи пізно доведеться розробляти комплекс заходів, направлених на вирішення синдрому неплатежів від водоканалів. Водоканали дуже енергонеефективні підприємства. І цю проблему також потрібно вирішувати. Тим паче, що гроші в місцевих бюджетах є, достатньо подивитись на сайті Держказначейства інформацію про виконання місцевих бюджетів – за перше півріччя доходи місцевих становили майже 129 млрд. грн (до речі, на 20% вище, ніж торік). Тож джерело коштів для модернізації комунальних водоканалів є», - констатує Трохимець.

Як повідомлялося, водоканали України з 20 серпня можуть перейти на погодинну подачу води.



Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.