Преференції окремим підприємствам в умовах ринку створять Україні проблеми з МВФ, - експерти



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З 31 липня представники феросплавних і хімічних заводів Ігоря Коломойського перед НКРЕКП і НЕК «Укренерго» вимагають пільгових тарифів

Необхідно об'єктивно встановити, чи відповідають дійсності вимоги з боку феросплавних заводів і тільки після цього приймати рішення - Милованов

Надання преференцій окремим підприємствам в умовах ринкової економіки не є економічно обґрунтованим, воно призведе до виникнення у України проблем з кредитним співробітництвом з МВФ. Про це заявили експерти, коментуючи журналістам ситуацію з протестами представників феросплавних заводів, що вимагають пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств.

«Завдання будь-якого бізнесу - боротися за умови для себе, кращі. Бізнес же працює для прибутку. Завдання суспільства - не давати преференції одним за рахунок інших», - заявив член Ради НБУ Тимофій Милованов.

Експерт вважає, що необхідно об'єктивно встановити, чи відповідають дійсності підстави для таких вимог з боку феросплавних заводів і тільки після цього приймати рішення.

«Питання в тому, що потрібно розібратися, чи дійсно є там проблеми. Треба просто розібратися в тому, чи є для цього реальні підстави, або це просто бажання отримати собі пільги за рахунок інших. Якщо це друге, то, звичайно, не потрібно це робити», - підкреслив Милованов.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що надання пільг окремим підприємствам в умовах ринку містить корупційну складову, а також не виключає виникнення в зв'язку з цим проблем в України з МВФ.

«По суті, це означає, по-перше, величезну можливість політичної корупції. Це пункт номер раз. Друге - це те, що це по суті є державною допомогою. І державна допомога - вона також, за нормами Європейського Союзу, регулюється, особливо через надання якихось спеціальних цін, наявність різного ціноутворення для різних галузей. Я не виключаю, що у нас через це можуть бути проблеми з МВФ, оскільки це принципово не відповідає тим підходам до економічної політики, які підтримує фонд», - підкреслив Вишлінський.

Нагадаємо, з 31 липня представники феросплавних і хімічних заводів Ігоря Коломойського (Нікопольського феросплавного заводу, Дніпроспецсталі, Покровського ГЗК, Запорізького феросплавного заводу) проводять акцію протесту перед НКРЕКП і НЕК «Укренерго» в Києві, вимагаючи пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств. В результаті наданого тиску 1 серпня Окружний адміністративний суд Києва, піддавшись тиску з боку протестуючих, задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів і зупинив дію постанов НКРЕКП щодо тарифів на липень «Укренерго» на передачу електроенергії та диспетчеризацію для АТ «Нікопольський завод феросплавів», АТ «Запорізький завод феросплавів », АТ« Покровський ГЗК », АТ« Марганецький ГЗК »і АТ« Дніпроазот». Дане рішення суду значно ускладнює можливість розрахунків з виробниками електроенергії з поновлюваних джерел, так як кошти для таких розрахунків були закладені в тарифі «Укренерго» на передачу електроенергії. Директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу М. Патроне звернувся з листом до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити проблему з виплатами за «зеленим тарифом», що виникла через скасування судом тарифу для «Укренерго».