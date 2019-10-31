Політолог пояснив, чому квитки на авіаперельоти не стають дешевшими



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Уряду необхідно скасувати акциз на авіапальне. Це буде не так дорого коштувати для бюджету, проте матиме серйозний результат, - аналітик

Українські авіакомпанії є неконкурентноспроможними порівняно з європейськими через те, що в Україні діє акциз на авіаційне паливо - Олещук

Українська авіакомпанія МАУ минулого тижня заявила про відміну ряду рейсів на таких стратегічних напрямках як Китай, Амман та Рига.

«Це стало результатом роботи по поверненню компанії в зону беззбитковості», - говориться в повідомленні МАУ.

Політичний експерт і аналітик, кандидат юридичних наук Петро Олещук зазначив, що це відбувається у зв’язку з хибною податковою політикою уряду.

Про це Олещук заявив в ефірі телеканалу «Рада»,

Експерт наголосив, що українські авіакомпанії є неконкурентноспроможними порівняно з європейськими через те, що в Україні діє акциз на авіаційне паливо.

«Ніде більше в Європі такого немає», - запевнив експерт.

За словами Олещука, до того ж, через обльоти території Російської Федерації українські авіакомпанії терплять значні збитки, найбільше - МАУ через більшу кількість рейсів на сході.

Олещук стверджує, що компенсація обльотів від держави, як наприклад в Грузії, в Україні не передбачена. Тим самим, вартість одного перельоту збільшується на десятки тисяч доларів за рахунок збільшення відстані, ставлячи компанію у неконкурентні умови.

«Уряду необхідно скасувати акциз на авіапальне. Це буде не так дорого коштувати для бюджету, проте матиме серйозний результат, адже ця міра дозволить національному авіаперевізнику здешевити квитки на як на внутрішні, так і зовнішні перельоти, тим самим збільшуючи кількість пасажирів, і сплачуючи більше податків до державного бюджету», - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, МАУ скорочує польоти з «Борисполя» та закриває низку маршрутів.